Başkent Lefkoşa İmar Planı değişiklik önerileri, Lefkoşa Türk Belediyesi, Gönyeli Alayköy Belediyesi ve Şehir Planlama Dairesi teknik ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Birleşik Kurul’a sunuldu.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, çalışmaları uzun bir süredir devam eden ve son aşama öncesinde halkın katılımına açılan Başkent Lefkoşa İmar Planı değişiklik önerisi konusunda çalışmaların yeni bir döneme girdiği kaydedildi.

19 Aralık’a kadar Birleşik Kurul’un çalışmaları tamamlaması ve belediye meclislerinde değişikliklerin onaylanmasıyla birlikte 20 Aralık’ta Başkent Lefkoşa İmar Planı değişikliğinin gerçekleştirilmesinin öngörüldüğünün belirtildiği açıklamada, konuyla ilgili tüm paydaşların katılımıyla birlikte gelinen aşama ve halkın beklentilerinin de dahil olduğu değişiklik önerisi raporunun belediye başkanları ve teknik ekiplerin bilgisine sunulduğu ifade edildi.

Açıklamada, toplantıda LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Lefkoşa Kaymakamı Cemal Kuyucu, Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan ve kurumların yetkili kişileri yer alırken, şehir plancıları yanında ilgili sivil toplum örgütü temsilcilerinin de bulunduğu belirtildi.

Lefkoşa Kaymakamı Cemal Kuyucu ve Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan konuşmalarında iş birliği içerisinde yapılan yoğun çalışmalar için tüm paydaşlara teşekkür etti.

- Amcaoğlu: “Biz belediye olarak kamusal talepleri ortaya koyduk”

Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, 12 yıl sonra değişiklik sürecini başlattıklarını ve uzun zamandır teknik ekiplerle çalışıldığını ifade ederek, herkesi memnun etmenin mümkün olmadığını söyledi.

Amcaoğlu, “Biz belediye olarak kamusal talepleri ortaya koyduk. Ulaşım, eğitim, sağlık ve spor alanları önerilerimizi sunduk. Bireysel talepler de vardı ve mantıklı olanlara olumlu yaklaşıldı.” dedi.

Olmazsa olmaz talepleri bulunduğunu ve bunların dikkate alınıp alınmadığına bakacaklarını ifade eden Amcaoğlu, emek koyan herkese teşekkür etti.

- Harmancı: “2012 yılında adaletsizliğe yol açan bir plan ortaya çıkmıştı”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı da, “Yorgun dünyamızda ve ağır savaşlar yaşamış ülkemizde ikiye bölünmüş başkentin imar planının 4’üncü revizyonu için yeniden bir araya geldik.” ifadesini kullanarak sözlerine başladı.

İmar Planı çalışmalarının 1979’da başladığını ve 2001’de sürecin yasallaştığını ifade eden Harmancı, 2012’de kentin kimlik değiştirici şekilde bozulduğunu ortaya koydu.

“O tarihte 4 katlı binaların yanına 11 katlı binalar yapıldı, adaletsizliğin hüküm sürdüğü değişiklik ve rantın belli başlı kesime dağıtıldığı bir plan ortaya çıktı.” diyen Harmancı, bunun halen ciddi bir problem olarak önlerinde durduğunu vurguladı.

Şehirleri planlayabilmek için nüfusun biliniyor olması gerektiği üzerinde duran Harmancı, ülke olarak hala nüfus tartışma ve problemleri yaşadıklarını belirterek bazı rakamlar paylaştı.

Harmancı, şehirlerin çok kalabalıklaştığını, Lefkoşa’dan Gönyeli’ye gidebilmenin rutin bir zamanda 5 dakika olması gerekirken, bunun neredeyse 1 saati aşan bir süreye çıktığını, son 3 haftada ise trafikte heba edilen zamanla birlikte olayın cinnet boyutuna ulaştığını ifade etti.

Bunun en önemli nedenleri arasında nüfus ve eğitim plansızlığının yer aldığını, Lefkoşa sınırları içerisinde 10 üniversite olduğunu belirten Harmancı, LTB sınırları içerisinde toplam öğrenci sayısının 64 bin 498 olduğunu, Gönyeli Alayköy Belediyesi ve Değirmenlik Akıncılar Belediye sınırları içerisinde de 2’şer binin üzerinde öğrenci olduğunu aktardı.

- “Modern trafik uygulamalarına ihtiyacımız var ancak LTB olarak 10 yıldır T izni dahi alamıyoruz”

Harmancı, “Belli başlı bölgelerde kenti yoğunlaştırmamız ve nüfusun bir kısmını bu bölgelerde yükselterek almamız gerek.” dedi.

Bu adımın modern trafik uygulamalarıyla desteklemesi gerektiğini, ancak belediye olarak 10 yıldır T izni dahi alamadıklarını belirten Harmancı, zamanında T izinlerinin satılmasından ötürü bugün halen başkent belediyesinin taşımacılık izni alamayan bir belediye durumuna getirildiğini savundu.

Harmancı, şöyle devam etti:

“Akıl yolu hafif raylı sistemlere geçişi bütünlükçü bir şekilde ve el birliği ile sağlamaktı. Yıllık 300 milyon litre akaryakıt satılıyor. Sadece araçlar için aylık 42 milyon litrelik tüketim var, bunun sadece 2 TL’sinin toplu taşımaya konulması ile 600 milyon TL’yi bulabilecek yıllık bütçe oluşturulabilir. Her üniversite öğrencisinin de toplu taşımaya katkı sağlaması ile 250 milyon sterline 25 kilometrelik tramvay sistemini kurabilir.”

Şehirlerin iklim değişikliği kriziyle mücadelesinde planın önemli açılım getirdiğine işaret eden Harmancı, planın aynı zamanda merhalelere uğraması sebebiyle dört dörtlük bir beklenti içinde olmadıklarını da söyledi.

Harmancı, “Elbette şehirlerimiz için beklentilerimiz vardır ve hepsi de kamusal taleplerdir. Bizi LTB olarak mutlu eden uzun zamandır üzerinde çalıştığımız merkezi iş alanları ve Surlariçi stratejik planının da bu planla birlikte yasallaşıyor olmasıdır.” diyerek sözlerini tamamladı.