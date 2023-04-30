banner913
banner932
Koopspor kayıpsız ilerliyor: 103-66
Koopspor kayıpsız ilerliyor: 103-66
14 0
KKTC, TÜRKPA’da gözlemci üye oldu
KKTC, TÜRKPA’da gözlemci üye oldu
12 0
 
Esentepe beyaza büründü
Esentepe beyaza büründü
22 0
UKÜ rahat kazandı
UKÜ rahat kazandı
12 0
Havanın yarın ve pazar günü yağmurlu olması bekleniyor
Havanın yarın ve pazar günü yağmurlu olması bekleniyor
16 0
5.5 aylık bebeğin hayati tehlikesi var
5.5 aylık bebeğin hayati tehlikesi var
33 0
“Kıbrıs üzerinden güç mücadelesini görmeliyiz”
“Kıbrıs üzerinden güç mücadelesini görmeliyiz”
16 0
banner915

Tatar, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin 80. kuruluş yıl dönümünü kutladı

banner476

banner825
Tatar, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin 80. kuruluş yıl dönümünü kutladı
banner931
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk çiftçisinin teşkilatlanırken üstlendiği misyonun bugün Kıbrıs Türk Halkı’nın ayakta kalmasının temellerini oluşturmanın yanında, üreticisinin hayatta kalmasına, ekmeği ile birlikte toprağına, üretimine ve en önemlisi geleceğine umutla bakmasına vesile olduğunu kaydetti.
 
Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin 80. kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.
 
Cumhurbaşkanı Tatar’ın yayımladığı mesaj şöyle;
 
“Kıbrıs Türk çiftçisinin teşkilatlanırken üstlendiği misyon, bugün Kıbrıs Türk Halkı’nın ayakta kalmasının temellerini oluşturmanın yanında, üreticisinin hayatta kalmasına, ekmeği ile birlikte toprağına, üretimine ve en önemlisi geleceğine umutla bakmasına vesile olmuştur. Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, 1 Mayıs 1943 yılında bundan tam 80 yıl önce, Rum çiftçileriyle 1 yıl önce ortak kurdukları birlikten ayrılmak zorunda kalarak, üreticilerimiz tarafından kurulmuştur. Kuruluş serüveni ise milli mücadelemizin filizlerinden en başta gelenlerindendi. İlk olarak 72 delege ve adanın her yanından oluşan 15 kişilik yönetim kurulu ile ülkemiz üreticilerinin geleceklerine umut tohumları atılmıştır. Zor şartlar altında alın teri döken çiftçilerin ekonomiye katkıları küçümsenemez. Bugün dünyayı saran salgın hastalıklar vesilesi ile bir kez daha tarımın ve tarımsal üretimin ne denli önemli olduğu, gün yüzüne çıkmıştır. Sadece ülkemizde değil, dünyamızda da Covid-19 öncesi ve sonrası diye milat sayılacak günler yaşadık. Özellikle Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaşın ardından zirai ürünlerin tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar, tarımsal ürünlerin arz güvenliği; çiftçimize ve tarım alanlarına sahip çıkmanın önemini bir kere daha hepimize hatırlatmıştır.
80. kuruluş yılı vesilesi ile Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin kuruluşuna katkı koyan ilk icra heyeti başkanı Behçet Mirata’yı, genel sekreter M. Kemal Deniz’i, veznedar Ali Rauf’u, icra kurulu üyesi Bekir Naci’yi uzun yıllar genel başkanlık yapmış Hüseyin Gültekin’i anıyorum. Ayrıca Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin bu günlere gelmesinde emeği olan tüm yöneticilere ve üreticilerimize en içten teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim.”
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.