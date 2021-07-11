Kuaförler ve güzellik uzmanları, koronavirüs önlemlerine duyarlılık çağrısı yaptı

Kıbrıs Türk Kuaförler Birliği ile Kıbrıs Türk Güzellik Uzmanları ve Tırnak Teknisyenleri Birliği hem çalışanlarının hem de bu sektörlerden hizmet alanların PCR veya hızlı antijen testi yaptırması; aşılarını yaptırmayan meslektaşlarının da bir an önce aşılarını yaptırması çağrısında bulundu.

İki örgütün yaptığı ortak açıklamada, 17 aydır devam eden pandemi sürecinde sektörün yaşadığı zorluklara değinildi, iki kez kapanmak zorunda kaldıkları anlatıldı.

Ülkede pandemi sürecinde plansızlık ve öngörüsüzlük olduğu savunulan açıklamada, ekonomik ve sosyal anlamda oldukça zor günler geçildiği, en iyi durumdaki iş yerlerinin bile yüzde 50 gelir kaybına uğradığı belirtildi.

“Güzellik ve saç hizmetleri alanındaki 1400’e yakın iş yerinin çok zor şartlarda hayatta kalmaya on yıllardır sürdürdüğü mücadeleyi bırakmamak için borçlanarak veya mal varlığını satarak varlıklarını sürdürmeye çalışan meslektaşlarımız bir daha kapanmayı tüm değer sektörler gibi kaldıramayacağını buradan söylemek istiyoruz” denilen açıklamada pandeminin kişisel ve toplumsal sorumlulukla ve hijyen önlemlerine tam uyumla aşılabileceği vurgulandı.

Kıbrıs Türk Kuaförler Birliği ile Kıbrıs Türk Güzellik Uzmanları ve Tırnak Teknisyenleri Birliği, şu çağrıyı yaptı:

“Kişisel bakım hizmetler alanına giren ve yakın temas gerektiren mesleğimiz bazı riskleri de beraberinde taşımaktadır, bu nedenledir ki artan vakalar sebebiyle iş yerlerimizde tüm çalışanlar ve ziyarete gelen misafirlerin de PCR veya antijen testlerini yaptırmış olmaları ve bu duyarlılığı göstermeleri bu zor günlerden hep birlikte çıkmamızı kolaylaştıracaktır.

Özellikle aşıya ulaşma noktasında ülkede bir sıkıntı olmadığını görüyoruz meslektaşlarımızı bir an önce aşılarını yaptırmaya ve bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz.

Sürdürülebilir bir ekonomiye ve Sürdürülebilir bir sosyal yaşama ulaşabilmek adına tüm toplumumuzu zor günlerde dayanışmaya davet ederiz.”