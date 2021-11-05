“Kıbrıs’ta ekonomik sorun yoktur, siyasi sorun vardır”

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, “Üretenin batırıldığı, dünyanın birçok ülkesi ile ticaretin yapıldığı bir ortamda ambargodan bahsetmek toplumu aldatmaktır” dedi

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, “Kıbrıs’ta ekonomik sorun yoktur. Kıbrıs’ta siyasi sorun vardır” dedi.

Şener Elcil’in açıklaması şöyle:

“1974 yılından beri adamızın kuzeyinde Ankara hükümetleri tarafından ayrılıkçı koloni rejiminin, kumara, fuhuşa, kara-para aklamaya dayalı ekonomik çatısının çökmesi ile birlikte tüm kesimler pahalılıktan, dövizden şikayet etmeye başlamışlardır.

Ortaya konan şikayetlerin tümünün, Ankara’nın dayatması koloni rejimi gerçeğini görmeden, yapıldığı açıktır. Sorun kaynak ve üretim yetersizliği veya ambargo ile açıklanamaz. Üretenin batırıldığı, dünyanın birçok ülkesi ile ticaretin yapıldığı bir ortamda ambargodan bahsetmek toplumu aldatmaktır.

Kaynakların kolonicilik amaçlı kullanıldığı ve rejimin bu sayede ayakta tutulduğu bir gerçekliktir. Avrupa Birliği’ne girişimizi engelleyen, güney Kıbrıs’taki Rum egemenlerin kabul etmeyeceklerini bildikleri halde “İki ayrı egemen devlet” talebi ile çözümü engelleyen, partizanca istihdamlar, devlet bankalarından geriye ödenmeyen krediler gibi açılımları yapan işbirlikçi hükümetlere göz yuman Ankara’da oturanlar olmuştur. Sorun kaynak sorunu değil, kolonicilik sorunudur. Ankara hükümetleri;

Adamızın kuzeyini askeri üs olarak kullanmaktadırlar. Bu çerçevede onlar İncirlik üssü için ABD’den kira alırken, bizim ülkemizi askeri üs olarak kullanan Ankara hükümeti neden aynı oranda ödeme yapmamaktadır?

Kuzey Kıbrıs hava sahası için Ankara hükümeti geçen uçaklardan “Fır Hattı” ücretini alıp cebine atmaktadır. Neden bu para bize ödenmiyor?

TL’nin enflasyonundan kaynaklanan faiz farkı ve devalüasyon oranı sürekli olarak cebimizdeki parayı alıp götürmektedir. TL kullanımının yarattığı bu sömürü çarkından toplanan trilyonlar neden bizden gizlenmektedir?

Kıbrıs Türk toplumunun onuruna yakışmayan kumar, fuhuş ve kara-para aklama işleri bize layık görülürken, bu mafya ilişkilerinden elde edilip Ankara hükümetlerinin el koyduğu servet nerededir?

Adamızın kuzeyini koloni haline getiren, TL kullanmayı dayatıp, ekonomik bağımlılığı artıran, savunma bütçesini bile bizim sırtımıza yıkan, Ankara hükümetleri ve onun yerli işbirlikçileri, bu yaratılan düzenin sorumlularıdır.

Kıbrıs’ta ekonomik sorun yoktur. Kıbrıs’ta siyasi sorun vardır. Ankara’nın dayattığı bu koloni düzeni değişmediği müddetçe, ekonomik sorunlar asla bitmeyecektir. Biz besleme değil, sömürüleniz ve doğru adres Ankara’dır.”

