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"Fanatiklik sınırlarını aşan hiçbir eylemin yanında olmayız"

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"Fanatiklik sınırlarını aşan hiçbir eylemin yanında olmayız"

Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği, fanatiklik sınırlarını aşan hiçbir eylemin yanında olmadığını vurguladı.

Dernek yazılı açıklamasında, pandemi, TL’nin değer kaybı, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve hükümet krizleriyle toplum olarak uzun zamandır ciddi bir bilinmezin içerisine sürüklendiklerini kaydetti ve böyle bir ortamda ayrışmayı getirecek her türlü provokatif hareketten uzak durulması gerektiğini belirtti.

Açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile hem tarihsel hem de ekonomik bağlarımızın çok güçlü olduğunu, bu bağların da hiçbir zaman kopartılamayacağını çok açık şekilde herkes bilmektedir. Demokrasinin gereklerini yerine getirmek, tarihi gerçeklerin aksini iddia ederek olmamalıdır” ifadeleri yer aldı.

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