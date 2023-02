CTP hükümetin eğitimde öngörüsüz” ve “iş bilmez” uygulamalar sürdürerek bir neslin kaybolmasına sebep olduğunu savundu

"Her geçen gün eğitimde yeni sorunlar yaratılıyor ve bu sistemi bir kaosa dönüştürüyor"

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), eğitimdeki sorunlara dikkat çekerek hükümetin eğitimde “öngörüsüz” ve “iş bilmez” uygulamalar sürdürerek bir neslin kaybolmasına sebep olduğunu savundu.



CTP'den yapılan yazılı açıklamada “Eğitim sisteminin her alan ve kademesinde ciddi eğitim kayıpları yaşanırken, her geçen gün eğitimde yeni sorunlar yaratılıyor ve bu sistemi bir kaosa dönüştürüyor” denildi.





-“Yetişmiş öğretmen adaylarına rağmen öğretmenlerin Türkiye’den getirtilmesi”





Hükümetin öğretmene sırt çevirdiği, öğretmenlerin örgütlü bulunduğu sendikaları dinlemediği ve eğitim bilimi ilkelerine göre değil siyasi kaygılarla kararlar alındığı iddia edilen açıklamada, “Öğretmen ihtiyacı, ‘geçici öğretmen’ yaklaşımıyla çözülmeye çalışılırken, özel eğitim öğretmenliği alanında çok sayıda yetişmiş öğretmen adayı olmasına rağmen bu alandaki öğretmenlerin Türkiye’den getirilmesi açıklamasını da anlamak mümkün değildir. Söz konusu durumun nedenleri, bir an önce topluma izah edilmelidir” ifadelerine yer verildi.





-"Hademeler sorunu"





Hademelerle ilgili sorundan dolayı okulların kullanılamaz, sınıfların ders yapılamaz hale getirildiği ileri sürülen açıklamada, öğrencilerin aylarca sağlıksız koşullarda eğitim almaya mecbur bırakıldığı iddia edildi.





-“Öğrenci ve velilerin moral bozukluğu ve motivasyonsuzluğu artıyor”





Açıklamada, “Kamu okullarının altyapı sorunları çözülmemiş ve hiçbir adım atılmamıştır. Etkili ve verimli eğitim yapma şöyle dursun öğrenci, öğretmen ve diğer eğitim çalışanlarının can güvenliğini ciddi riske atacak okul binalarına yatırım yapılmamıştır. Tek bir çivi çakmadan yeni eğitim yılına başlanmıştır. Sözde hükümet, öğrencileri, yıkılma riski taşıyan, tavanları çöken okullarla baş başa bırakmıştır. Her alanda olduğu gibi eğitimde de plansız ve programsız uygulamalar devam etmektedir. Eğitimde günü kurtarmaya yönelik kararlarla öğretmen, öğrenci ve veli üzerindeki moral bozukluğu ve motivasyonsuzluk da artmaktadır” görüşleri ifade edildi.





-“Eğitim yapılamaz okullar yaratılıyor”





40 kişilik sınıflarda nitelikli ders verilemeyeceği, “öğretmen tasarrufu” nun hiçbir pedagojik anlayışa uymadığı ve 40 kişilik sınıflar ve öğretmen tasarrufuyla eğitim yapılamaz okullar yaratıldığı ileri sürülen açıklamada, “Karşı karşıya olduğumuz zihniyet, eğitimde verimi ve kaliteyi de yok saymaktadır” denildi.





-“Ana dili Türkçe olmayan yabancı uyruklu öğrenciler…”





Ana dili Türkçe olmayan yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenci nüfusunun yüzde 8’ini oluşturduğu, bu öğrencilere yönelik nitelikli bir program oluşturulmayarak bu öğrencilerin “yok sayıldığı” kaydedilerek tam gün eğitimin de sadece söylemde kaldığı, buna yönelik tek adım atılmadığı ifade edildi.

Okulların en temel ihtiyaçlarının dahi giderilemediği ileri sürülen açıklamada şu iddialarda bulunuldu:

“Kendi iç kavgaları ve beceriksizliklerinin bedelini bu halka ödetmeye çalışan sözde hükümetin ömrü kalmamıştır. Kıbrıs Türk halkına verebilecek hiçbir şeyi kalmayan hükümet halk iradesinin tecelli etmesine de uzak durmaktadır. Ülkenin eğitim sistemini talimatlarla yönetme yolunu seçenler, ısrarla sürdürdüğü plansız, programsız ve tutarsız uygulamaların altında ezilecektir. Beceriksiz ve iş bilmez tavırlarla eğitimde derin yaralar açılmıştır. Bu ülke insanlarına reva görünen anlayış, kabul edilebilir değildir.”