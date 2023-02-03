Cesurer "Kıb-Tek’in peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz"

El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer: “Kıb-Tek’in peşkeş çekilmesini ve Kıbrıs Türk toplumunun zarara uğratılmasını asla kabul etmeyeceğiz”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Çağlayan Cesurer, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) peşkeş çekilmesini ve Kıbrıs Türk toplumunun zarara uğratılmasını asla kabul etmeyeceklerini belirtti.

Cesurer, “UBP, DP ve YDP’nin murad ettiği kabloyla elektrik getirme ile Aksa’ya yeni alım garantisi verilmesinin çelişkili olduğunu” savundu.

El-Sen Başkanı Cesurer yaptığı yazılı açıklamada, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın dün bir programda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un da basındaki açıklamalarını hayretler içinde izlediklerini belirtti.

“Devlet ciddiyetine yakışmayan kararlar alındığı Sayıştaylık raporunda yer almasına rağmen hiç kimsenin umurunda olmadığını” iddia eden Çağlayan Cesurer, “Kablo ile elektrik gündeme getirilerek, Aksa sözleşmesini uzatmak için zemin oluşturulduğunu” ileri sürdü.

Kıb-Tek’in peşkeş çekilmesini ve Kıbrıs Türk toplumunun zarara uğratılmasını asla kabul etmeyeceklerini belirten Cesurer, yeni yatırımların bu ay içerisinde hayata geçirilmemesi halinde yaşanacak olanlardan çalışanların sorumlu olmayacağını kaydetti.

“Alım garantili Aksa sözleşmesinin, Sayıştay raporlarında da yanlış olduğunun görüldüğünü” savunan Cesurer, “Sözleşmenin, Kıbrıs Türk halkını zarara uğrattığını, kira bedeli adı altında ödenen miktarla ise 26 adet dizel makine alınabileceğinin raporlandırıldığını” kaydetti.Ülkede şu anda kurulu 110 Mw güneş enerjisi, 50 Mw ise kurulum talebi olduğunu ifade eden Cesurer, mevsim geçişlerindeki 90 Mw’lık ihtiyaca da dikkat çekti. Cesurer, “Aksa’ya yeni alım garantisi vermek, güneş enerjisinden üretilecek olan enerjinin kullanılmamasını sağlayacaktır” dedi.