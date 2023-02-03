banner913
banner885
Facebook yeni kimlik arayışında
Facebook yeni kimlik arayışında
8 0
ABD'li teknoloji devleri bilançolarını açıkladı
ABD'li teknoloji devleri bilançolarını açıkladı
7 0
 
ABD'de antibiyotiğe dirençli bakteri salgınıyla bağlantılı göz damlaları hakkında uyarı
ABD'de antibiyotiğe dirençli bakteri salgınıyla bağlantılı göz damlaları hakkında uyarı
9 0
KTSYD Kupası’nda final günü
KTSYD Kupası’nda final günü
13 0
AB, Ukrayna'daki savaşın yıl dönümüne kadar Rusya'ya yeni yaptırımlar planlıyor
AB, Ukrayna'daki savaşın yıl dönümüne kadar Rusya'ya yeni yaptırımlar planlıyor
9 0
Erdoğan: “İsveç'in NATO üyeliğine sıcak bakmıyoruz
Erdoğan: “İsveç'in NATO üyeliğine sıcak bakmıyoruz"
10 0
AB-Ukrayna Zirvesi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından beri ilk kez toplanacak
AB-Ukrayna Zirvesi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından beri ilk kez toplanacak
12 0
banner915

Cesurer "Kıb-Tek’in peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz"

banner476

El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer: “Kıb-Tek’in peşkeş çekilmesini ve Kıbrıs Türk toplumunun zarara uğratılmasını asla kabul etmeyeceğiz”

banner825
Cesurer "Kıb-Tek’in peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz"
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Çağlayan Cesurer, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) peşkeş çekilmesini ve Kıbrıs Türk toplumunun zarara uğratılmasını asla kabul etmeyeceklerini belirtti.
Cesurer, “UBP, DP ve YDP’nin murad ettiği kabloyla elektrik getirme ile Aksa’ya yeni alım garantisi verilmesinin çelişkili olduğunu” savundu.
El-Sen Başkanı Cesurer yaptığı yazılı açıklamada, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın dün bir programda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un da basındaki açıklamalarını hayretler içinde izlediklerini belirtti.
“Alım garantili Aksa sözleşmesinin, Sayıştay raporlarında da yanlış olduğunun görüldüğünü” savunan Cesurer, “Sözleşmenin, Kıbrıs Türk halkını zarara uğrattığını, kira bedeli adı altında ödenen miktarla ise 26 adet dizel makine alınabileceğinin raporlandırıldığını” kaydetti.
“Devlet ciddiyetine yakışmayan kararlar alındığı Sayıştaylık raporunda yer almasına rağmen hiç kimsenin umurunda olmadığını” iddia eden Çağlayan Cesurer, “Kablo ile elektrik gündeme getirilerek, Aksa sözleşmesini uzatmak için zemin oluşturulduğunu” ileri sürdü.
Ülkede şu anda kurulu 110 Mw güneş enerjisi, 50 Mw ise kurulum talebi olduğunu ifade eden Cesurer, mevsim geçişlerindeki 90 Mw’lık ihtiyaca da dikkat çekti. Cesurer, “Aksa’ya yeni alım garantisi vermek, güneş enerjisinden üretilecek olan enerjinin kullanılmamasını sağlayacaktır” dedi.
Kıb-Tek’in peşkeş çekilmesini ve Kıbrıs Türk toplumunun zarara uğratılmasını asla kabul etmeyeceklerini belirten Cesurer, yeni yatırımların bu ay içerisinde hayata geçirilmemesi halinde yaşanacak olanlardan çalışanların sorumlu olmayacağını kaydetti.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.