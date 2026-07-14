Başbakan Ünal Üstel ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, çift şerit olarak düzenlenen ve Girne Doğu Çevre Yolu olarak da bilinen Girne-Çatalköy yolunda incelemelerde bulundu.

İnceleme sırasında Başbakan Ünal Üstel ve Bakan Erhan Arıklı’ya Karayolları Dairesi Müdürü Kazım Kafaoğlu, teknik ekip ve diğer yetkililer eşlik etti.

Karayolları Dairesi Müdürü Kazım Kafaoğlu, iki etapta tamamlanacak projeyle ilgili teknik detayları paylaştı.

- Üstel: “Birinci etap, gelecek ayın sonuna kadar tamamlanmış olacak”

Başbakan Ünal Üstel inceleme sırasında yaptığı konuşmada, Bakan Arıklı, daire müdürleri ve teknik heyetle birlikte Girne-Çatalköy yolundaki çalışmaları yerinde incelediklerini belirtti.

“Hükümete geldiğimizde şunu söyledik; biz önce ülkemizde siyasi istikrarı sağlayacağız.” diyen Üstel, siyasi istikrar sayesinde geçmişten kalan ve ülkenin ihtiyaç duyduğu projeleri hayata geçireceklerinin sözünü verdiklerini anımsattı.

Üstel, koalisyon hükümetinin 2026’da beşinci yılına girdiğini ve ülkede uzun süre sonra ilk defa istikrarlı bir hükümet olduğunu dile getirdi.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile her yıl imzalanan iktisadi ve mali iş birliği protokolleri çerçevesinde, bu süre zarfında 70 milyar TL'lik bir kaynağın ülkeye aktarıldığını ifade eden Üstel, “Bütün bu kaynağı altyapıya, ihtiyaç duyulan projeler ve reel sektörü desteklemek için kullandık.” dedi.

Verdikleri sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Başbakan Üstel, “Daha önce Çatalköy'ü ziyaret ettiğimizde hep söyledik; ‘Çatalköy’ü bu eziyetli yoldan kurtaracağız.” şeklinde konuştu.

İncelemeleri sırasında esnafın yaşadığı bazı sıkıntıların da bilgisine geldiğini söyleyen Üstel, gereken düzenlemelerin yapılıp, ikinci etabın ihalesine çıkılacağını kaydetti.

-İkinci etap için önümüzdeki günlerde ihaleye çıkılacak

Birinci etabın gelecek ayın sonuna kadar tamamlanmış olacağını dile getiren Üstel, “Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, ikinci etapın ihalesi için bloke temininde bulundu ve blokesi sağlandı. Önümüzdeki günlerde ihaleye çıkıp, bu yıl içinde yolu tamamlama gayretine gireceğiz.” diye konuştu.

Üstel, “İkinci etabın ihalesini tamamlandıktan sonra, beş ya da altı ay içinde de tamamlayıp, söz verdiğimiz gibi halkın karşısına ‘başımız dik olarak’ çıkacağız.” dedi.

“Ölüm yolu” olarak adlandırılan Acapulco-Değirmenlik yolunda da çalışmaların sürdüğünü belirten Başbakan Ünal Üstel, hükümeti kurarken manifestolarında yazan her şeyi tek tek yerine getirdiklerini kaydetti.

“Hükümet olarak önümüzdeki seçimlerde halkın karşısına çıkarken, başımız dik olarak çıkacağız. Çünkü, sözümüzü tuttuk.” diyen Üstel, yolun hayırlı olmasını temenni etti.

- Arıklı: “ Birinci etabın tamamlanması ardından hemen ikinci etaba başlanacak”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da, Çatalköy-Girne yolunun son durumunu yerinde incelemek için burada olduklarını belirtti.

Ziyaret kapsamında bölge esnafının sorunlarını da dinlediklerini kaydeden Arıklı, “Çünkü yol yapılırken esnafın da bir takım talepleri var. O talepler ne kadar yol mühendisliğine uyar, onun formülünü bulmaya çalışıyoruz.” dedi.

Girne-Çatalköy yolunun birinci etabının ağustos ayı itibarıyla tamamlanacağını ifade eden Arıklı, hemen ardından ikinci etaba başlanacağını açıkladı.

Bakan Arıklı, önümüzdeki yıl içinde projenin Acapulco Kavşağı'na kadar olan kısmını bitirerek yolu, dağ yoluyla birleştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

“Girne-Çatalköy yolu Tamamen kendi öz kaynaklarımızla yapılan, Başbakan Ünal Üstel’in bizzat takip ettiği ve blokesinin ayrılması için Maliye Bakanı Özdemir Berova'ya talimat verdiği bir yol güzergahıdır.” diyen Arıklı, projenin yıllardır bitirilemeyen bir çalışma olduğunu kaydetti.