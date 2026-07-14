1974 Barış Harekatı'nın ardından atıl durumda kalan otellerin yeniden ekonomiye kazandırılması amacıyla temelleri 1976 yılında atılan casino sektörü, ilk faaliyetlerine 1978 yılbaşında Dome Casino ve Palm Beach Casino ile başladı. Özellikle Türkiye'nin 1998 yılında casinoları kapatması ve 2003'te Kıbrıs'ta sınır kapılarının açılması, sektörün uluslararası ölçekte büyümesine önemli katkı sağladı. Günümüzde ise casino turizmi, KKTC ekonomisinin en önemli yapı taşlarından biri olarak gösteriliyor.

KKTC Turizm Bakanlığı ve SSK Dairesi'nin 2025-2026 dönemine ilişkin güncel verilerine göre, ülkede aktif olarak faaliyet gösteren 33 casino bulunurken, toplam yatak kapasitesi 27 bin 775'e ulaşıyor. Bunun 18 bin 182'sini, yani yaklaşık yüzde 65'ini casinolu oteller oluşturuyor. Ülkedeki 26 adet 5 yıldızlı otelden 25'inde casino hizmeti verilirken, sektör doğrudan 14 bin, otellerle birlikte ise yaklaşık 25 bin kişiye istihdam sağlıyor. Bu rakam, kayıtlı istihdamın yaklaşık yüzde 20'sine karşılık geliyor.

Sektör temsilcileri, Güney Kıbrıs'ta Rum Ortodoks Kilisesi'nin de desteğiyle tek bir işletmeye (Melco Resort) verilen casino lisansının büyük ölçekli yatırımlarla Kuzey Kıbrıs'ın pazar payını hedeflediğini savunuyor. Bu nedenle, KKTC'nin rekabet gücünü koruyabilmesi için sektörün çağdaş ve uluslararası standartlara uygun bir düzenleyici çerçeveye kavuşturulmasının aciliyet taşıdığı belirtiliyor.