Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu, çocuk ihmali, istismarı ve cinsel tacizle mücadele amacıyla Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) kurulması ve farklı uzmanlık alanlarının birlikte çalışacağı çocuk koruma sistemi oluşturulması çağrısında bulundu.

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Başkanı Cemal Mert, yazılı açıklamasında, çocuklarla ilgili güncel ihtiyaçları karşılayacak kapsamlı yasal düzenlemelerin gecikmeden tamamlanmasını ve ilgili tüm kurumların katılımıyla ulusal düzeyde geniş katılımlı bir “Çocuk Koruma Yuvarlak Masa Toplantısı” düzenlenmesini istedi.

Mert, son günlerde yaşanan olaylarla, çocuk ihmali ve istismarının yeniden toplumun öncelikli gündem maddelerinden biri haline geldiğini belirtti.

Kurumun 15 yılı aşkın süredir çocuk istismarının önlenmesi, erken tanınması, doğru yönetilmesi ve çocukların etkin şekilde korunması amacıyla bilimsel çalışmalar, eğitimler ve kurumsal girişimler yürüttüğünü ifade eden Mert, bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, ilgili bakanlıklar, Sosyal Hizmetler Dairesi ve Avrupa Birliği düzeyindeki çalışmalara katkı koyduklarını kaydetti.

Mert, geçen hafta pediatri, çocuk psikiyatrisi ve çocuk cerrahisi uzmanlarının katılımıyla düzenlenen çevrim içi panelde, bazı kurumsal ilerlemelere rağmen mevcut yapının çocukları yeterince koruyamadığı ve acil iyileştirmelere ihtiyaç duyulduğu yönünde ortak görüş oluştuğunu belirtti.

-Çocukların korunması ortak kamusal sorumluluktur

Çocuk istismarının yalnızca sağlık sisteminin değil; adalet, eğitim, sosyal hizmetler, polis, yerel yönetimler, medya ve sivil toplumun birlikte mücadele etmesi gereken çok boyutlu bir toplumsal sorun olduğuna işaret eden Mert, “Çocukların korunması bireysel değil, ortak kamusal sorumluluktur.” dedi.

Kurumun önerilerini de sıralayan Mert, çocukların adli süreçlerde tekrar tekrar ifade vermesini ve ikincil travmaya maruz kalmasını önleyecek çağdaş uygulamaların hayata geçirilmesini talep ettiklerini belirtti.

Çocuklarla görüşecek kolluk görevlilerinin özel eğitimden geçirilmesi gerektiğini kaydeden Mert, tüm görüşmelerin tek seferde ve uzmanlar tarafından yapılacağı Çocuk İzlem Merkezi’nin kurulmasının, çocukların adli süreçlerde tekrar tekrar hırpalanmasını önlemek açısından önem taşıdığını vurguladı.

Çocuk istismarıyla mücadelede yaşanan her gecikmenin toplumun geleceğine zarar verdiğini belirten Mert, “Çocuk istismarının her geciken günü, yalnızca bir çocuğun değil, toplumun geleceğinin de zarar görmesi anlamına gelmektedir.” ifadelerini kullandı.

Mert, kurumun çocukların üstün yararını esas alan bilimsel, uygulamaya yönelik, hukuki ve toplumsal çalışmalara katkı koymaya devam edeceğini söyledi.



