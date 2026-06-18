Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ı kabul etti.

Görüşmede, Göktaş’a, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri eşlik ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu da yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kabulde yaptığı konuşmada, Hasipoğlu’nun davetiyle geldikleri KKTC’de önemli iş birlikleri ve çalışmalara imza koyduklarını söyledi.

KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasında her alanda tarihi ve köklü ilişkiler bulunduğunu belirten Göktaş, bu ilişkileri güçlendirmek ve geliştirmek için çalıştıklarını, bu kapsamda çocuk, kadın, engelli ve aile yapısını güçlendirme için de iş birliği yaptıklarını aktardı.

Aile destek merkezi, engelli, kadın ve çocuklara yönelik çalışmalar hakkında da bilgi veren Göktaş, amaçlarının, kadın, çocuk, aile ve engelli bireylerin geleceğini, refahını, huzurunu ve mutluluğunu sağlamak olduğunu söyledi.

-Üstel:"Dijital çağda çocukları korumak ayrı önem taşıyor"

Başbakan Üstel de, heyeti KKTC’de ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi ve ortaya konan çalışmaların önemine işaret etti.

KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki bağların tarihten gelen güçlü köklü kardeşlik bağları olduğunu belirten Üstel, Türkiye Cumhuriyeti’nin tecrübe ve birikimlerini iş birliği içinde KKTC’ye de aktarmanın önemli olduğunu söyledi.

Bu dijital çağda ülke geleceği açısından önemli olan çocukları korumanın da ayrı bir önem taşıdığını ifade eden Üstel, bu yönde yapılan çalışmaların ülke çocukları ve yarınları için hayırlı olacağına vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından hediye teatisi yapıldı.