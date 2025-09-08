RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Çağdaş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Görev aldığı iki sezonda sergilediği özveri, profesyonellik ile birlikte takımımızı üst üste iki kez Avrupa Kupalarına taşıyarak, kulüp geleneğimizi sürdüren Çağdaş Atan'a teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz."

45 yaşındaki teknik adam, 2023-2024 sezonunda göreve getirilmişti.