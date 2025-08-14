Aksa 1. Lig ekibi Serveroğlu Geçitkale transferde genç ve yetenekli isimleri tercih etmeye devam ediyor. Ahmet Kadı başkanlığındaki Geçitkale yönetimi teknik patron Fırat Özakıncı'njn raporu doğrultusunda yetenekli stoper Baran Bilgi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezon da Geçitkale formasını başarıyla giyen genç yetenek lig bittikten sonra takımı Yenicami'ye dönmüştü.

Birçok takımın transfer listesinde bulunan ve teklifler alan Baran'ın transferinde başkanlar Ali Vehid ve Ahmet Kadı'njn görüşmesi sonrasında mutlu sona ulaştı.