Bir haftadır yardımcı antrenörler eşliğinde 2025-2026 futbol sezonu hazırlıklarını sürdüren Lefke TSK nihayet teknik direktörüne kavuştu. Önceki gün Lefke TSK yönetiminin anlaşmaya vardığı teknik direktör İsmail Soydan ve ekibi önceki gün Lefke 16 Ağustos Sahası çimlerinde ilk antrenmanına çıktı.

İki saate yakın süren antrenmana 20 futbolcu katıldı. Lefke TSK’nın Daikin Kıbrıs Kupası şampiyon takımında yer alan Kaan Savaşkan ve İrfan Özbay da yeni sezon hazırlık aşamasında ilk defa antrenmana çıktılar. Kaptan Aykut Esmeraslan’ın takıma katılıp katılmayacağı konusu belirsizliğini korumakta.

Başkan Adnan Doğruyol ve yönetim kurulu üyelerinin de izlediği antrenmanda futbolcuların istekli olmaları dikkatleri çekti.

Teknik direktör İsmail Soydan’ın yardımcılığını kondisyoner Faruk Dalgınlı ve kaleci antrenörü Doğan Güneş yapacaklar.