Şili’nin güneyinde, Punta Arenas açıklarında çekildiği iddia edilen bir video sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görüntülerde, 24 yaşındaki Adrian Simancas’ın kano yaparken aniden ortaya çıkan bir kambur balina tarafından yutulduğu ve kısa süre sonra geri çıkarıldığı öne sürülüyor.

Videoyu Simancas’ın babasının çektiği ve sosyal medyada paylaştığı belirtilirken, olayın gerçekliği konusunda tartışmalar da başladı. Bazı kullanıcılar, videonun dijital olarak manipüle edilmiş olabileceğini savunarak, görüntülerin yavaşlatıldığında kayığın bir anda kaybolduğuna dikkat çekti.

Simancas ise olayla ilgili, "Mavi ve beyaz bir şeyin üzerimden geçtiğini gördüm ama ne olduğunu anlayamadım. Bir anda suya battım ve yutulduğumu sandım" dedi.