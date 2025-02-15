Londra’nın merkezinde bir ofis binasının altında yapılan kazılar, kentin Roma dönemine ait en büyük keşiflerinden biri olarak kayıtlara geçti. Arkeologlar, Roma Londrası’nın ilk bazilikasına ait kalıntılara ulaştı.

Kazıda ulaşılan yaklaşık 2 bin yıllık bu yapının; antik dönemde siyasi, ekonomik ve idari kararların alındığı önemli bir merkez olduğu keşfedildi. Kazılar sırasında bazilikanın taş duvarları ve mimari unsurları gün yüzüne çıkarıldı. Yapının yaklaşık iki buçuk kat yüksekliğinde olduğu tahmin ediliyor. Arkeologlara göre bu keşif, Londra’nın Roma dönemindeki şehirleşme sürecine ve başkent olarak şekillenmesine ışık tutuyor.

Kazılar sırasında, Kent bölgesinden getirilen kireç taşlarıyla inşa edilen bazilikanın duvarları ve üzerlerinde resmi damgalar bulunan çatı kiremitleri bulundu. Arkeologlar, yapının Londra’nın ilk forumunun bir parçası olduğunu ve bu forumun dükkânlar ve ofislerle çevrili büyük bir avluya sahip sosyal ve ticari bir merkez olarak kullanıldığını belirtiyor.

ROMA KALINTILARI KORUNUP HALKA SERGİLENECEK

Keşfin yapıldığı 85 Gracechurch Street adresindeki ofis binası yıkılarak yeniden inşa edilmesi planlanıyordu. Ancak bu önemli keşif, proje sahiplerini planlarını değiştirmeye zorladı. Yeni projeye göre, Roma kalıntıları korunarak modern yapının bir parçası haline getirilecek ve halka açık bir şekilde sergilenecek.

Proje mimarlarından James Taylor, “Bu yapıyı koruyarak binayı yeniden tasarlamak bizim için teknik açıdan bazı zorluklar yarattı, ancak bu çabanın karşılığını alacağımıza inanıyoruz” dedi.

Daha önce de Roma dönemine ait amfitiyatro kalıntıları ve Mithras Tapınağı gibi yapılar korunarak halkın ziyaretine açılmıştı. Yetkililer, bu tür keşiflerin geçmiş ile bugünü birleştiren önemli bir köprü oluşturduğunu vurguluyor.