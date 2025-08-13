TDP’den yapılan açıklamaya göre Balcı, ülkede şehirlerarası yol geometrisinin, güncel trafik mühendisliği standartlarından saptığını, güzergâhların; hız/hacim dengesi, görüş mesafesi ve kavşak tasarım standartları açısından yetersiz olduğunu savundu.

Bu teknik eksikliklerin, sürücü davranışlarını olumsuz etkilediğini ve kaza riskini yapısal olarak artırdığını ileri süren Balcı, eleştiride bulundu.

Ceza ile hız düşürmenin, kazaların temel sebeplerini ortadan kaldırmadığını, yalnızca istatistikleri geçici olarak makyajladığını öne süren Balcı, şehirlerarası yollara çember sistemi ile doğrudan erişim verilmesinin, bunun yan bağlantı yolları ve hızlanma/yavaşlama şeritleri olmadan uygulanmasının "ciddi bir mühendislik hatası" olduğunu iddia etti.

Balcı, “Trafik güvenliği; mühendislik ile eğitimin birlikte yürütülmesiyle sağlanır. Para cezaları çoğunlukla dar gelirli kesimleri etkiler oysa kural ihlali yapan sürücüler için zorunlu trafik eğitimleri uzun vadede çok daha etkili olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Balcı, TDP’nin önerilerini şöyle sıraladı:

“Geometrik tasarım standartlarının iyileştirilmesi, erişim kontrolü prensiplerinin uygulanması, düzenli bakım programlarının oluşturulması, mühendislik temelli hız yönetimi, ortaöğretimde zorunlu trafik müfredatı ve başarılı öğrencilere sınav muafiyeti, kazası olmayan sürücülere ödüllendirme sistemi, eğitmen ve sınav görevlileri için performans kriterleri, para cezaları yerine eğitici yaptırımlar, radar yatırımlarının mühendislik odaklı altyapı projelerine kaydırılması.”