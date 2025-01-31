Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda dün yapılacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplantısı öncesinde sabah saatlerinden itibaren polis bakanlığın önünde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Bakanlığın dünkü toplantının basına kapalı olacağıyla ilgili açıklamasına tepki gösteren sendika temsilcileri, sabah saatlerinde bakanlığın önünde toplandı.

Burada kısa bir açıklama yapan HÜR-İŞ Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, bakanlığın önündeki manzaranın kendilerini üzdüğünü söyledi.

Toplantının basına kapalı olmasını eleştiren Serdaroğlu, “Bu kararı kim aldı?” diye sorarak basının, dolayısıyla kamuoyunun desteğine ihtiyaçlarını olduğunu ifade etti.

Serdaroğlu, toplantıya basın mensuplarını da davet ederek, diğer sendikacılarla birlikte itirazın değerlendirileceği salona girdi.

Başkanı Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Tahir Serhat ise basın mensuplarının toplantında olmasının bir mahsuru olmayacağını söyledi.

Son dönemde Rum Yönetimi’ndeki asgari ücretin gündeme getirilmesini eleştiren Serdaroğlu ise, “Biz KKTC’yi reklam edeceğimiz yerde Rum tarafını reklam eder hale geldik. Bunu da yapan hükümet ve işverenlerdir. Orada asgari ücretin 900 euro olduğu söyleniyor, ancak bizim gerçeğimiz 35 bin TL olan asgari ücrettir. Önemli olan bu parayla ne alındığıdır” ifadelerini kullandı.