Sendikaların asgari ücrete en az hayat pahalılığı oranında artış yapılması talebi, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda değerlendirildi ancak rakam değişmedi. Yeni asgari ücret 17 Ocak'ta belirlenen aylık brüt 43 bin 469, net de 37 bin 818 TL olarak kaldı.

Yüzde 7,5 oranında artırılan asgari ücret, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren, saatlik 250,78 TL, günlük 2.006.26 TL, haftalık 10.031.30 TL ve aylık brüt 43.469.00 TL oldu.

Kamuda maaşlara etki edecek olan son 4 aylık enflasyon (hayat pahalılığı) yüzde 11.12 olarak belirlenirken, masada işçi kesimini temsil eden Hür-İş ve üç sendika, yüzde 7.5’lik artışa itiraz etmişti. Karar, hükümet ve işveren temsilcilerinin onayıyla, oy çokluğuyla alındı.

Karara tepki gösteren sendikalar, toplantıyı terk etti.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı, Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Tahir Serhat başkanlığında dün sabah toplandı.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Tahir Serhat asgari ücretle ilgili nihai kararı açıklayarak, asgari ücretin 43 bin 469 TL olarak aynı kaldığını kaydetti.

Serhat, Başbakan Ünal Üstel’in talimatıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından asgari ücretle çalışan KKTC vatandaşlarına maaş desteği verilmesi için çalışma başlatıldığını da belirtti.

Serhat, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 17 Ocak'ta 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlediğini, Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Sendikası, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS )ve Hür-İş Sendikaları Federasyonu’nun belirlenen rakama itiraz ettiğini anımsattı.

Komisyonun dün itirazları görüşmek üzere toplandığını kaydeden Serhat, toplantıya devleti temsilen 5 üye, işçi tarafını temsilen 5 üye ve işveren tarafını temsilen 3 üyenin katıldığını ifade etti.

Yapılan toplantıda tarafların asgari ücretin tespiti ile ilgili görüşlerini ortaya koyarak, asgari ücretin ne kadar olması konusunu yeniden görüştüğünü belirten Serhat, şunları kaydetti:

“Tarafların görüşlerini sunmasından sonra tespit edilen asgari ücret oylamaya sunulmuştur. Devlet tarafı 5 evet oyu, işveren tarafı da 3 evet oyu verirken işçi tarafı toplantıyı terk etmiştir.

Bunun sonucunda asgari ücretin 1 Ocak tarihinden itibaren; saatlik 250,78 TL, günlük 2 bin 6.26 TL, haftalık 10 bin 31.30 TL ve aylık 43 bin 469.00 TL olması ve yasanın çırak olarak tanımladığı 15 ile 17 arası işe alınanlara bu kıstasların sırası ile yüzde 30 indirimle uygulanması önerisi oylamaya sunulmuş ve öneri oy çokluğu ile asgari ücret kabul edilmiştir.

Başbakan Ünal Üstel’in talimatıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından asgari ücretle çalışan KKTC vatandaşlarına maaş desteği verilmesi için çalışma başlatılmıştır”