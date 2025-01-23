Bağımsızlık Yolu, asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesi ve sendikasız çalıştırmanın yasaklanması talebiyle Başbakanlık trafik ışıklarında eylem yaptı

Bağımsızlık Yolu Basın Ofisi'nden verilen bilgiye göre, Bağımsızlık Yolu üyeleri bugün Başbakanlık ışıklarında pankart açıp, bildiri dağıttı.

Eylemde “Asgari Ücret En Düşük Kamu Maaşına Endekslensin” ve “Sendikasız Çalıştırılmak Yasaklansın” yazılı pankartlar açıldı.

Eylemde ayrıca yarın Köşklüçiftlik’te Mehmet Akif Caddesi ile Osman Paşa Caddesi'nin birleştiği kavşakta (eski Pronto) 18.00’de başlayacak sendikaların eylemine de destek belirtildi.

Bağımsızlık Yolu üyeleri tarafından dağıtılan bildiride “Özel Sektör Emekçisi Köle Değildir! Hayat Pahalılığı Oranı: yüzde 11,12, Asgari Ücret Artışı: Yüzde 7.5 Kabul Etmiyoruz” ifadelerine yer verildi.