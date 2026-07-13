Fileleftheros ve Alithia, dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, ebeveynlerinin gözünden kaçarak 4’üncü kattaki balkondan düştüğü düşünülen çocuğun, hastaneye kaldırıldığında hayatını kaybettiğinin saptandığını aktardı.

Habere göre, Rum polisi başlattığı soruşturma çerçevesinde, çocuğun ebeveynleri ile diğer kişilerin ifadesini alarak, otelin kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

İnternet gazeteleri ise, dün akşam üzeri, balkondan düşerek hayatını kaybeden çocuğun 37 yaşındaki babasının “İhmal, düşüncesiz ve tehlikeli eylemleri nedeniyle ölüme sebebiyet vermekten" gözaltına alındığını aktardı.