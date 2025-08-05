Güzelyurt bölgesinin köklü kulüplerinden Baf Ülkü Yurdu’nun her pazartesi akşamı düzenlediği tombala geceleri tam gaz devam ediyor.

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Gecede, Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Göknur Onur, seslendirdiği parçalarla konuklarına dopdolu bir müzik şöleni yaşattı. Leyla Özgül, sergilediği sirtaki dansıyla büyük beğeni toplayarak tam not aldı.

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Beyarmudu Patates ve Halk Dansları Festivali 31 Temmuz'da başlıyor
Beyarmudu Patates ve Halk Dansları Festivali 31 Temmuz'da başlıyor
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Kıbrıs’ın sevilen oryantallerinden Özlem Sultan ise kıvrak danslarıyla geceye renk katarak izleyenleri adeta büyüledi.

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Etkinlikte ayrıca sürpriz hediyeler ve toplam 100 bin TL’lik ödül sahiplerini buldu.