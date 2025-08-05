Güzelyurt bölgesinin köklü kulüplerinden Baf Ülkü Yurdu’nun her pazartesi akşamı düzenlediği tombala geceleri tam gaz devam ediyor.

Gecede, Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Göknur Onur, seslendirdiği parçalarla konuklarına dopdolu bir müzik şöleni yaşattı. Leyla Özgül, sergilediği sirtaki dansıyla büyük beğeni toplayarak tam not aldı.

Kıbrıs’ın sevilen oryantallerinden Özlem Sultan ise kıvrak danslarıyla geceye renk katarak izleyenleri adeta büyüledi.

Etkinlikte ayrıca sürpriz hediyeler ve toplam 100 bin TL’lik ödül sahiplerini buldu.