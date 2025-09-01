Fileleftheros gazetesinin “Baf Havalimanı'nda Kaotik Durum” başlıklı haberine göre, Baf Belediye Başkan Yardımcısı Angelos Onisiforos, havalimanındaki uçuşların yüzde 90’ını idare eden “Swissport” isimli yer hizmetleri şirketinin ciddi personel eksikliğiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Bu durumun uçuş hizmetleri yanı sıra bir turizm destinasyonu olarak Baf ile Güney Kıbrıs’ın imajına doğrudan etkisi bulunduğunu kaydeden gazete, Onisiforos’un yaptığı açıklamada personelin sürekli fazla mesai yaparak yorucu bir tempoda çalıştığını, bunun ise yalnızca çalışanlar üzerinde baskı yaratmakla kalmayıp hataları ve gecikmeleri artırdığını söylediğini ekledi.