Atak Kids Okul Öncesi ve Etüt Merkezindeki çocuklar Badminton ile tanıştı.

Badminton Federasyonu sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Lefkoşa'da hizmet veren Atak Kids Okul Öncesi ve Etüt Merkezini ziyaret ederek orada eğitim alan küçük yaştaki çocuklara Badminton sporunu tanıtarak, eğlenceli bir gün geçirmelerini sağladı.

Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz, Atak Kids Okul Öncesi ve Etüt Merkezinde Eğitim alan çocuklara badminton sporu hakkında kısa bilgi verdikten sonra, Federasyonun Milli Takım sporcuları, Atak Kids Okul Öncesi ve Etüt Merkezinde Eğitim gören çocuklarla birlikte Badminton oynadılar. Gruplar halinde çeşitli yarışmalar yapılarak çocuklar hem badminton sporunu tanıma fırsatı buldu hem de güzel bir gün geçirdiler.

Badminton sporunun yaygınlaşması ve sporcu sayısının artması için bu gibi etkinliklerin devam edeceğinin altını çizen Başkanımız Fırat Deniz Atak Kids Okul Öncesi ve Eğitim Merkezine Federasyon olarak malzeme yardımı da yapıldı.