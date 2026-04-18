Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Antalya’da bulunan Erhürman’ın, Aliyev ile gerçekleştirdiği görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın her zaman KKTC'nin yanında olduğunu belirterek, bu desteğin gelecekte de süreceğini belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından, Aliyev’in Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026 kapsamında yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.

