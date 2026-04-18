Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, BRT’de katıldığı programda İhtiyat Sandığı’nın mali yapısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Hasipoğlu, 31 Mart 2026 itibarıyla İhtiyat Sandığı’nın aktif büyüklüğünün 40 milyar TL’ye, dolar bazında ise 902 milyon dolara ulaştığını söyledi.

Fonun mevcut yapısına ilişkin de bilgi veren Hasipoğlu, 40 milyar TL’lik toplam büyüklüğün 26 milyar TL’sinin nakit, 2 milyar TL’sinin ise gayrimenkul olduğunu açıkladı. Maliye özelinde yaklaşık 14 milyar TL’lik alacak bulunduğunu belirten Hasipoğlu, bunun bir kısmının önemli, bir kısmının ise hükümlü alacak olduğunu söyledi.

Bu alacakların yaklaşık 30 yıla dayandığını ifade eden Hasipoğlu, Maliye’nin elindeki gayrimenkullerin listesinin ve ekspertiz değerlemelerinin hazırlandığını, ilk etapta bu taşınmazların İhtiyat Sandığı fonuna devredilerek mahsuplaşma yoluna gidilmesinin planlandığını kaydetti.

Faiz oranlarına ilişkin tartışmalara da değinen Hasipoğlu, 2025 yılında enflasyon oranının yüzde 39,45 olduğunu, buna karşılık iştirakçilere verilen faiz ortalamasının yüzde 43,17 seviyesinde gerçekleştiğini söyledi. Böylece enflasyonun yaklaşık 4 puan üzerinde faiz verildiğini savundu.

Hasipoğlu, 1 Aralık 2025 - 31 Mart 2026 döneminde portföyün ağırlıklı faiz ortalamasının yüzde 33 olduğunu, buna karşılık iştirakçilere yüzde 40 faiz verildiğini belirtti. 1 Nisan 2026 itibarıyla portföy faiz ortalamasının yine yüzde 33 olduğunu, bu nedenle iştirakçi faiz oranının yüzde 37’ye çekildiğini ifade etti.

Hasipoğlu, bu oranların ne enflasyonun ne de portföy getirisinin altında olduğunu belirterek, “Hiçbir şekilde iştirakçımızı mağdur etmiyoruz” vurgusu yaptı.