Ayta Sözeri, güçlü sesi ve içten sahne performansıyla dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Rüzgârın denizden taşıdığı tuzlu esintiyle birlikte başlayan konser, Ayta Sözeri’nin samimi sözleriyle taçlandı:

“Bu sahnede her defasında biraz daha evimde hissediyorum kendimi…”

Sanatçı, “Yanayım Yanayım” şarkısıyla dinleyicilerini coştururken, “Bu Aşk Burada Biter” ve “Gölge Etme” performanslarıyla kalplere dokundu.

Gecenin en duygusal anı ise, Ayta Sözeri’nin “Bir Başkadır Benim Memleketim” yorumu oldu. Seyirciler ayakta alkışladı, kimileri gözyaşlarını tutamadı.

Finalde sahneden ayrılırken şu sözleriyle geceye noktayı koydu:

“Her kapanış, yeni bir başlangıcın habercisidir… Bu güzel sezonda kalbime dokunan herkese teşekkür ederim.”

Denizin üstünde yankılanan alkışlar, Merit Liman’ın 2025 sezonuna zarif bir veda niteliğindeydi.