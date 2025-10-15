KKTC’deki eski Kıbrıslı Rum taşınmazlarını suiistimal ettiği iddiasıyla Güney Kıbrıs’ta yargılanan Simon Aykut’un önceki günkü duruşmada, kendisine yöneltilen suçlamalardan bazılarını kabul etmesi Rum basınında geniş yer buldu.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi: “Aykut İçin Değerlendirme Zamanı” başlıklı haberinde KKTC’deki eski Rum taşınmazlarını suiistimal etme iddiasıyla 2024 yılı Haziran ayından beridir Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan Simon Aykut’un önceki günkü duruşmasında beklenmedik bir gelişme yaşandığını ve Aykut’un kendisine yöneltilen suçlamaların 40'ını kabul ettiğini yazdı.

Gazete, davalı ve davacı taraf arasında uzlaşıya varıldığının önceki günkü duruşmada Aykut’un avukatı Maria Neofitu tarafından açıklandığını, akabinde söz alan ve davacı taraf olan “Kıbrıs Cumhuriyeti’ni” temsil eden Andreas Aristidis’in yerine geçici olarak gelen Vasilis Bissas’ın da bunu doğruladığını belirtti. Haberde mahkemenin ise kararının 24 Ekim 2025 tarihinde sabah 11.00’de yapılacak duruşmada açıklayacağını beyan ettiğini aktardı.

Aykut’un, değeri yaklaşık 40 milyon euroya yaklaşan 400 bin metrekarelik 40 arsaya ilişkin suçlamayı kabul ettiğini, kendisine yöneltilen 202 suçlamanın ise geri çekildiğini belirten gazete, kısaca Aykut’un, başkasına ait taşınmazları suiistimal suçunu kabul ettiğini, bu suçun cezasının ise 7 yıla varan hapis cezası olduğunu vurguladı.

Gazete, önceki günkü duruşmada “Kıbrıs Cumhuriyeti’ni” temsilen konuşan Andreas Aristidis’in, Aykut’un kabul ettiği 40 suçlamanın, 385 bin 969 metrekarelik alanı içeren 40 parsel araziye ilişkin olduğunu belirtirken bu arazileri; “Ayios Ambrosios (Esentepe)(Ceasar Cliff), Trikomo (Yeni İskele) (Ceasar Resort), Gastria (Kalecik) (Ceasar Beach ve Ceasar Blue) ve Akanthu (Tatlısu) (Crasar Breeze ve Ceasar Bay) şeklinde sıraladığını yazdı.

Aristidis mahkemede özetle, “Türkiye’nin 1974’te Kıbrıs’ı işgal ettiğini ve bugüne kadar Kıbrıs topraklarını işgali altında bulundurduğunu, 160 binden fazla Kıbrıslı Rum’un yerlerinden edildiğini ve taşınmazlarının yağmalandığını” iddia ederek “diğer bazı bölgeler gibi Girne’nin ve Mağusa kazasının büyük bölümünün yasadışı sözde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk askerinin yönetimi altında olduğunu” öne sürdü.

“İsrail, Portekiz ve Türk vatandaşlığı bulunun Aykut’un ise işgal altındaki bölgelerde inşaat yapımı ve emlak alım satımı işiyle meşgul olduğunu” belirten Aristidis, Aykut’un, KKTC makamlarına kayıtlı “Afik” şirketine müdahil olduğunu ve “yerlerinden edilmiş Kıbrıslı Rumlara ait arazilere inşa edilen taşınmazların satışlarını gerçekleştirdiğini” vurguladı.

Gazete, Aykut’un avukatlarından biri olan Maria Neofitu’nun ise mahkemede, Aykut’un ilerlemiş yaşına ve temiz siciline vurgu yaparken ağır bir cezaya çarptırılmasının Aykut’un cezaevinde hayatını kaybetmesine dahi yol açabileceğini söylediğini aktardı.

Neofitu, Aykut’un hatasının, oğluna yardım etmek istemesi olduğunu, Aykut’un KKTC vatandaşlığı bulunmasından ötürü oğlunun şirketi onun üzerine kurduğu ve şirketten hisse sahibi yaptığını iddia ederek Kıbrıs Rum makamların yürüttüğü soruşturmadan veya davadan hiç haberdar olmadığını da savundu.

Gazete, Aykut’un ise mahkeme salonunda avukatı konuşurken duygulanmış ve bunalmış gözüktüğünü de savundu.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Politis: “Simon Aykut Kabul Etti ve Cezayı Bekliyor – Simon Aykut Yön Değiştirdi ve Kabul Etti”.

Haravgi: “Aykut Davasında Değişiklik ve 24 Ekim’de Ceza Açıklaması”.

Alithia: “Aykut’a Ceza 24 Ekim’de Verilecek – Kıbrıs Rum Taşınmazlarını Suiistimal Konusunda 40 Suçlamayı Kabul Etti”.