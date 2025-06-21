Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan AFİK Grup CEO’su Simon Aykut’un önceki gün devam eden Ağır Ceza'daki davasında KKTC’deki 6 projesine ilişkin veriler ve arazilerle ilgili ölçümlerin de yer aldığı yeni deliller sunuldu.

Güney'de yayımlanan Haravgi gazetesi, mahkemeye sunulan verilerin kısa süre önce İskele ve Girne bölgelerinde incelemeler yapan kıdemli bir Rum polis memuru tarafından toplandığını yazdı. Haberde, Rum polisinin inceleme altındaki alanların sınırlarının kesin olarak belirlenmesi için teknoloji kullanarak ölçümler yaptığı belirtildi.

Gazeteye göre, Rum Yönetimini davada temsil eden Avukat Andreas Aristidis önceki gün mahkemede yaptığı açıklamada söz konusu verilerin çarşamba günü eline ulaştığını ve bunların derhal savunma makamına teslim edildiğini söyledi.

Savunmanın yeni verilerin incelenmesi için zaman istemesi üzerine mahkeme bir sonraki duruşma 3 Temmuz'a ertelendi.

Haberde önceki günkü duruşmada, ifadeye çağrılan bir tapu memurunun da hazır bulunduğu belirtildi.