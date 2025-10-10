Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) tarafından yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında, Aygün köyündeki kırsal kesim arsalarına elektrik altyapısı sağlanması amacıyla proje uygulamaya geçirildi. Öte yandan, daha önce yapılmış olup, elektriği olmayan konutların da enerji aly yapı çalışmaları tamamlandı.

141 ARSADA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Toplamda 141 adet arsanın altyapı çalışmaları devam ederken, projenin toplam maliyetinin 15 Milyon 579 Bin 843 TL olduğu açıklandı.

Proje, Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği (KEİ) Ofisi’nin katkılarıyla ve KKTC İçişleri Bakanlığı Sosyal Konut Birimi tarafından projelendirilerek hayata geçiriliyor.

Yetkililer, altyapı çalışmalarının kısa sürede tamamlanarak bölgedeki arsa sahiplerinin elektrik erişimine kavuşmasının hedeflendiğini belirtti.

Aygün kırsal kesim arsalarına yönelik bu yatırımın, bölgedeki yaşam kalitesini artırmasının yanı sıra, kırsal kalkınmaya da önemli katkı sağlayacağı ifade edildi.

GÜRSEL UZUN: “VATANDAŞLARIMIZIN YAŞAM STANDARTLARINI YÜKSELTMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Güsel Uzun yaptığı açıklamada, Aygün kırsal kesim arsalarına yönelik elektrik altyapı projesinin bölge halkının uzun süredir beklediği önemli bir yatırım olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Aygün köyümüzde yürütülen bu proje, kırsal kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor. Elektrik altyapısının tamamlanmasıyla birlikte bölgede hem konutlaşmanın hem de ekonomik faaliyetlerin artacağına inanıyoruz.”

Uzun, projeye destek veren kurum ve paydaşlara da eşekkür ederek, “Bu projenin hayata geçirilmesinde katkı sağlayan Başbakanımız Ünal Üstel’e, Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği (KEİ) Ofisi’ne, KKTC İçişleri Bakanlığı Sosyal Konut Birimi’ne ve sahada özveriyle çalışan KIB-TEK personelimize teşekkür ediyorum. Bölge halkına hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.