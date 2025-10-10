KKTC — Şehir Planlama Dairesi öncülüğünde, Girne Belediyesi ile Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nin katılımıyla Girne-Çatalköy İmar Planı Revizyonu çalışmalarına resmen başlandı. Proje kapsamında teknik ekip ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının ardından ekip, planlama alanında yerinde incelemelerde bulunmak üzere saha gezisi düzenledi. Yetkililer, revizyon çalışmalarının bölgenin sürdürülebilir gelişimi, altyapı kapasitesinin güçlendirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması hedefleri doğrultusunda yürütüleceğini belirtti. Şehir Planlama Dairesi yetkilileri, katılımcı ve şeffaf bir planlama süreci izleneceğini, yerel paydaşlar ve halkın da ilerleyen aşamalarda sürece dahil edileceğini vurguladı. Girne-Çatalköy İmar Planı Revizyonu’nun tamamlanmasının ardından, bölgenin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayacak çağdaş bir kentsel gelişim çerçevesi oluşturulması hedefleniyor.