Sağlık Bakanlığı, 13 yaş grubu için geçen yıl başlatılan HPV aşısı uygulamasının bu yıl da devam ettiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, uygulamanın bu yıl 2013 doğumlu, 13 yaş çocuklar için uygulanacağını ve HPV aşılarının ilçelerdeki sağlık merkezlerinde yaptırılabileceğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2012 doğumlu olup henüz aşılarını yaptırmamış veya geçen yıl aşılarını yaptıramamış çocukların da ilgili sağlık merkezlerine başvurarak aşılarını yaptırabilecekleri, yine 2012 doğumlu olup geçen yıl ilk doz aşılarını yaptıran ve ikinci dozları bu yıla kalan çocukların da aşılarını tamamlayabilecekleri kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, 2011 doğumlu çocuklar için de 18 Mayıs Pazartesi tarihinden itibaren 31 Ağustos tarihine kadar belirtilen sağlık merkezlerinde HPV aşı uygulamasının açılacağını belirtti.

HPV aşısı uygulaması yapılan sağlık merkezleri şöyle:

Lefkoşa: Tren Yolu Sağlık Merkezi, Dr. Engin Arkan Değirmenlik Sağlık Merkezi, Acil Durum Hastanesi Çocuk Aşı Polikliniği.

Gazimağusa: Maraş Sağlık Merkezi, Akdoğan Sağlık Merkezi, Geçitkale Sağlık Merkezi, Serdarlı Sağlık Merkezi.

Girne: Lapta Sağlık Merkezi, Esentepe Sağlık Merkezi.

Güzelyurt Sağlık Merkezi, Lefke Sağlık Merkezi ve İskele’de Dr. Orhan Müderrisoğlu İskele Sağlık Merkezi, Yenierenköy Sağlık Merkezi, Havva Yekta Kurteli Mehmetçik Sağlık Merkezi.”