Vatandaşımızdan örnek hareket

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre ülkemizde bazı vatandaşların yaptıklarıyla hala insanlığın ölmediğini gözler önüne sermekte.

Bize ulaşan bazı vatandaşlarımız Süleyman Züğürt isimli vatandaşımızın sosyal medya hesabından fotoğraflı yaptığı paylaşımla evinde bulunan ve kullanmadığı ilaçları ihtiyacı olan kişilere ücretsiz vermek istediğini duyurmuş.

Özellikle son günlerde artan ilaç eksikliği nedeniyle böyle bir paylaşım yapan Süleyman Züğürt isimli vatandaşımızı bu yaptığından dolayı kutluyoruz ve bunun örnek olmasını diliyoruz.

Vatandaşımızın yaptığı fotoğraflı paylaşım ise şöyle:

“Değerli arkadaşlarım...

İlaç yokluğu yaşanan bu günlerde, alım gücünün düştüğü bu günlerde fotoğrafta görünen ilaçları (çoğu hiç açılmadık kutusunda) ihtiyaç durumunda ihtiyaç duyan kişiye ulaştırabilirim.. Sadece Dr. tarafından size reçete edildiğinden ve kullanmanızda bir sakınca olmadığından emin olunuz.”

