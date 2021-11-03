Ürünler özünü kaybetti

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, alışveriş için geçtiğimiz günlerde gittikleri markette karşılaştıkları sonrası adeta şok olduklarını dile getirerek sitemlerini paylaştılar.



“Bir markete girelim dedik, bir bakmışız her şeyin orijinali değişmiş özünü kaybetmiş” diyen vatandaşlarımız, sütün yağsızının, ekmeğin tuzsuzu ve diyetinin, kolanın şekersizi, reçelin diyeti, hellimin tuzsuzunun raflarda olduğunu dile getirdiler.

Bu ürünlerin nasıl bu kadar değişim gösterdiğini ve özlerini kaybettiklerini hiç anlayamadıklarını dile getirerek her ürünün orjinalinin sağlıklı olanı olduğunu unutmamak gerektiğini sözlerine eklediler.



