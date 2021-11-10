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Sürücüleri şoka soktu

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Ayaklı Gazete’ye Karpaz bölgesinden ulaşan bir vatandaşımız, ülkemizde yaşanan bazı şeylerin ‘Kuzey Kıbrıs’tan başka memlekette olamaz’ dedirten cinsten olduğunu belirterek, bize gönderdikleri fotoğrafla sitemlerini dile getirdiler.

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Sürücüleri şoka soktu
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Fotoğrafın İskele – Karpaz anayolu üzerinde çekildiğini ifade eden vatandaşımız, “Yolun içinde giden zeytin dallarını gördüğüm zaman aniden bir şok yaşadım. Sanki de zeytin yolda gidiyormuş gibiydi. Ancak aracımla yanlarından geçtiğim zaman bir traktör ve arkasında bulunan römorkun zeytin dallarıyla dolduğunu anladım” dedi.
Neredeyse yola değen dalların ve sürücünün arkasını görmediğine dikkat çeken vatandaşımız, “Bu görüntüler ancak bizim ülkemizde olur. Böyle yangından mal kaçırır gibi tonlarca zeytin dalını römorka yükleyerek anayolda gidilmeyeceğini bilmiyorlar mı?” diye sorguladılar.
 
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