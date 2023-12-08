SOSYAL MEDYANIN SESİ

Tamam. "Kaçak yaşayanları önce hapse gönderip sonra deport etmek yasa gereğidir ". Bunu anladık. Ama bu yasayı neden değişmediğimizi anlamadık. En az bir ay yedirip içirip masraf yaptığımız bu insanları bilet ücretleri karşılığında çevre temizlik işlerinde neden kullanmayız? Bunu hiç anlamadı

(Bülent Dizdarlı)



VİZESİZ YUNAN ADALARI: Erdoğan - Miçotakis görüşmesinde Türk vatandaşlarına 10 Yunan adası için 7 günlük turist vizesi uygulaması başlıyor... Bu bir Yunan jesti değildir. Yunan adalarını ihya etmekte olan Türk turistlerdir... Vizenin gevşetilmesi Yunan adalarının daha bir zenginleşmesine yol açar..

(Ahmet Tolgay)





En çok da hak edilmemiş bir zenginlik ve makam tutanların arsızlığına, aç gözlülüğüne ve kendini beğenmiş başkasını hor gören tavırlarına dayanamıyorum. Kişisel menfaati ikinci plana koyup toplumsal düşünebilme ihtiyacımızın önündeki en büyük engel tam da bu 'karakterlerdir'.

(Kudret Özersay)



ASGARİ ÜCRET

Bir asgari ücret kavgasıdır da gidiyor.

Hiç araştırdınız mı?

1. Kıbrıslı anne babadan doğanlardan,

Kaç kişisi Asgari Ücret ile çalışıyor?

Bence hiç.

2. 1974 sonrası KKTC vatandaşı olanlardan,

Kaç kişi Asgari Ücretle çalıştırılıyor?

Yine hiç.

3. Kimler Asgari Ücretle çalıştırılıyor?

Afrikalı, Pakistanlı, Vietnamlı vb üçüncü ülkelerden gelenler ve çeşitli nedenlerle kaçak duruma düşenler.

Peki,

Sendikaların bu kavgası niye?

Araştırırsanız...

1. Denetim yapılmadığından ve aslında bilinçli olarak, aldığı maaş Asgari Ücretin çok üzerinde maaş alanların yatırımları SS ve İS yatırımlarının düşük yatırılması ve Gelir Vergisi ödememek için, Bordrolarda maaşlar Asgari Ücret gösteriliyor.

2. Vergi Muafiyeti nedeniyle, Memur Sendikaları, Asgari Ücret ne kadar yüksek olursa, kendileri de o kadar daha yüksek miktarda Vergiden Muaf olacakları için ve maaşlarına, ek bir artış geleceği hesabını yapıyorlar. (Kamudan ödenenlerin maaşlarına, Ocak ayından itibaren, %48+ Hayat Pahalılığı ekleneceği açıklanmıştır)

Bilesiniz ki,

Hükümet, bu artışı karşılamak için, her şeye Zam yapacaktır.

Maaşlarına böyle yüksek bir artış alacak olanları etkileyecek mi bu Zamlar? Hayır.

Ama...İlgili bütün taraflar, bu oyunun böyle oynandığını bildikleri halde, bilmezmiş gibi davranarak sürdürüyorlar.

Olan,

İşinde gücünde namusu ile ekmek parası kazanmaya çalışan Esnaf ve Küçük İşletme sahiplerine olacaktır.

(Ülker Fahri)

