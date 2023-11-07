SOSYAL MEDYANIN SESİ

Öncelikle iki dilde levha konulması kararını candan kutlarım ama sayın Belediye Başkanı Murat Senkul'dan küçük bir ricam olacak: İsimleri basmadan önce lütfen daha dikkatli bir kontrolden geçirtmesi. Mesela Lapta'nın Rumcası Laphetos değildir. Çünkü o şekilde yazılırsa Lafetos olarak okunur. Gerek Rumca, gerekse İngilizce kasabanın ismi Lapithos veya Lapethos olarak Latin harfleriyle yazılır sanırım. Laphetos Manavgat'taki bir yerin ismi! Ama her şeye rağmen karar önemli, ve diğer belediyelerden de benzeri tavrı bekleriz. Mekansal hafıza herkes için çok önemlidir Yer isimleri de kültürel mirastır. Hatırlanması ve hatırlatılması önemlidir; tabii yazılması gerektiği gibi imla hatasız yazılarak..

(Mete Hatay)



Başa gelen çekilir: Yığınla usulsüzlük, yasadışılık ve kara para aklama iddialarıyla eşi Engin Polat'la birlikte hapislik günleri yaşamaya başlayan jet sosyete Dilan Polat'ın aylık cezaevi bütçesi 1500 TL olarak belirlendi... Dilan Polat başına dolardan taçlar örerek "AVM'de günlük 750 bin lira harcıyorum" diye sosyal medya paylaşımları yapıyordu... "Ne oldum" değil, "Ne olacağım" demeli bu yalan dünyada... Allah kurtarsın...

(Ahmet Tolgay)



İnsandan çok “mal, mülk” kıymet gördü buralarda… Ölüm kutsandı yaşamdan çok daha fazla… Para önemsendi, güzel bir sözden evvel… Menfaat ve gösteriş budalalığı sevildi, alkışlandı. Bile bile ve göre göre ikiyüzlülük kabul edildi, sahiciliğin yerini yapaylık aldı, samimiyetin yerini yalancılık…

Yaşadığımız geleceği belirsiz, hoyrat ve eğreti düzenin kaymağını yiyenler, çoğunlukla mağduru da oynuyor.

Şikayet varsa, en önde, onlar koşuyor.

(Cenk Mutluyakalı)





2004 yılında, bir iş takibi için, bir arkadaşla Güneydeki “Şirketler Mukayyitliğine gittik.

Araştıracağımız, şirketlerin isimlerin, verdik.

Maria, bizden araştırma harcını ve pul parasını aldı.

Dosyayı araştırdıktan sonra,

Bazı belgelerin Foto-Kopilerini almamız gerekti.

Yine yukarıya Maria’nın yanına çıktık.

Maria bizden gerekli harcı ve pul parasını aldı.

Talep ettiğimiz Foto-Kopileri bize verdiler.

Bizde olsa, Şirketler Mukayyitliğinden çıkıp;

Gelir ve Vergi Dairesine gidip, harçları ödeyecek; sonra da,

Pul almak için, Saray önüne merkezi posta haneye ya gidecektik.

Üzülerek ifade edeyim ki;

Birinde “CIVIL SERVANT zihniyeti;

Diğerinde “ŞEREFLİ KAMU GÖREVLİSİ” zihniyeti.

(Hüseyin Garip)



Tarih boyu kahramanlıklar sergileyen Mağusa, şimdilerde ise çukura düşmemek için, önden gelen araçla kafa kafaya çarpışmayı göze alacak bir kahramanlık destanı yazıyor. Emeği geçen herkese teşekkürler...

(Yusuf Özbil)

