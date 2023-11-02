SOSYAL MEDYANIN SESİ

Elektriğe zam sadece elektriğe değildir.

Marketlerin en önemli gideri haline geldi enerji… O fatura, sizin alışveriş sepetinizin üzerine eklenecek, her üründe…

Elektrikle birlikte yumurta da zamlanacak yoğurt da… Üzüm de zamlanacak, nar da… Et de zamlanacak, süt de… Göreceksiniz… Berber ve kuaför de artıracak ücretini... Tesisatçı da… Giyim kuşamdan sağlığa herkes kendi gardını alacak.

Elektriğe zam sadece elektriğe değildir.

Sanayiye, esnafa, üretimedir.

Bir de polis müdürünün oğlu, sendikacının evladı, partili arkadaşların yakınları içindir (!)

(Cenk Mutluyakalı)





Hayırlı akşamlar nasılsın filan yerden sana hediye çeki çıktı diye dolandırıcılık mesajları var ya. Kıb-Tek’ten da öyle bir mesaj bekliyorum artık. Hayırlı akşamlar biling hunharca istihdam yaptık, ihalesiz yakıt vs… Para lazım…

(Mehmet Ekin Vaiz)





Nasıl bir yerdir yaşadığımız yer, nasıl bir düzen, gücün yetmiyor birşeyi değiştirmeye... Çok sevdiğim bir arkadaşım kanser tedavisi görüyor, ama alması gereken ilaçlar tedarik edilmediği veya bir şekilde edilemediği için tedavisini tam göremiyor. Stres olmaması, kaygı duymaması gereken bir tedavi süreci içerisinde iken, hayati önemi olan ilacının olmadığını ve nasıl bulacağını düşünmek zorunda kalıyor. Defalarca yazıldı, çizildi ilaçlar konusu, haberleri yapıldı, mecliste konuşuldu, ama sonuç; değişen birşey olmadı..

(Eda Hançer Akkor)



DAÜ’nün bugün mali yönden sıkıntılar yaşıyor olmasının nedeni ne eğitim kalitesinin düşmesi ne de çalışanların hak ettiklerinden fazla ücret almalarıdır. Tek nedeni “kâr” amaçlı açılan çok sayıda “üniversitenin” rekabet koşullarını ucuzluk üzerine belirlemeleridir. Bunun sorumlusu da buna dur demeyen ve bundan nemalanan başta siyasiler olmak üzere “ben parama bakarım, bana ne yükseköğretimdeki kaliteden” diyen ve önlem alınması konusunda adım atmayan herkestir.

(Hasan Ulaş Altıok)



GUDURU

Eğer %15 uygun bir artışsaydı niye %31 olarak ilan edildi? Öte yandan %31 zorunlu bir artışsaydı nasıl oldu da %15'e düşürüldü? Bizim gibi ahmakların da anlayabileceği bir şekilde birileri izah etse de bizi bu dertten kurtarsa. Boşa koyarız dolmaz, doluya koyarız almaz!

(Bekir Azgın)



Sanatçı olmak zordur, ama zor zanaattır insan olmak.

Sümük ,sülük, zübük olmamalı insan.

İnsan ol.

Hangi karakterde yazarsan, hangi renge boyarsan boya. Hep ayni okunur. "İnsan"

Farketmiyor hangi dilde konuştuğu, derisinin renginin ne olduğu, dininin ne olduğu, Türk, Rum, İngiliz, Fransız olduğu. Yeter ki insan olsun. İnsanlığı doğayı çevreyi paylaşmayı sevsin dünyada barış istesin. düşünceye emeğe saygı duysun.

İşte o zaten insandır. Savaşlara karşı çıkmak, zulme isyan etmek, çocukların savaşlarda kimsesiz kalmasına karşı duran, kadına şiddet ve sömürüyü red eden insandır.

Bizim esas derdimiz bu sanırız ama değil. Esas derdimiz insan kılığına bürünmüş canavarlardan kurtulmak.

(Hüseyin Cumaoğlu)

