SOSYAL MEDYANIN SESİ

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Dünya böyle işte. Gün ve hatta an, an değişken ve değişebilen bir dinamizme sahip.

Mesela 100 yıl önce de aynıydı. Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti kurarak Türk milletinin ufkunu geleceğe yürüyen yolunu değiştirerek açtı.

Kıbrıs Türk halkı 1963’te cumhuriyetten kovuldu, 1983’te Cumhuriyete kavuştu.

Bunları hep değişebilen bir yapıya sahip insanlar yaptı.

Ben Gazze de İsraili yaptığı zulümü soykırımı cadılar kazanı diye nitelendirmiştim. Dün bir baktım cadılar kazanı kötü bir şey değilmiş, bayrammış. Hem de bayağı kutlayan da varmış bu CADILAR BAYRAMINI.

Değişken insanoğlu Değişen dünya düzeni.

Kapitalizmin sermayenin insanı değişim algısına formatladığı yüzlerce günden bir gün de bu işte.

(Hüseyin Cumaoğlu)





Arkadaşlar bu devlet resmen halkını sömürüyor 1 benim arabamın muayenesi olmadığı halde onlayın seyrüseferimi ödeyemedim çünkü sözde devlet önce muayenen olmadığı halde bana muayene ödetti ve muayenede senin muayenen yok dediler param nerde dedim bu sahte devlet paranı yedi dediler soruyorum siz bu halkı nekadar daha sömüreceksiniz Allah sizin kara belanızı versin ben 33 seneden emekliyim ve bana ayda 14.832.tl verirsiniz asgari ücreti bile almam bu nasıl bir devletcilik siz halkınızın yanındasınız yoksa elleriniz hep cebimizde mi yeter artık yeter b…z ağzınızdan gelsin inşallah doymadınız doymaycaksınız kimler yetkiliyse cevap versin.

(Ersan Arsunlar)



Vahşi Emperyalistlerin masum çocukları gözünü kırpmadan öldürdüğü bu coğrafyada, cadılar bayramını Cumhuriyet Bayramından daha büyük bir coşkuyla kutlamanın adını ben koyamadım.

(Eralp Şerifoğlu)



Eğitim Bakanı Çavuşoğlu Meclis’te kabak kesiyor.

Ne imiş, eğitime yatırım yapılmamasının suçlusu kendisi değil, son 50 yılın tüm yöneticileri imiş.

Bey efendi sen, “Bize külliye değil, okul yapın” dedin mi?

Yoksa, “Her köye bir cami değil, okul yapın” mı dedin?

Sen daha bakanlığının hazırladığın kitapları değiştirenlere “Bu değişiklikler bize uygun değil” bile diyemedin.

Yok efendi! Suçlu sensin. Suçlu senin ve hükümetinin biatçı politikandır…

(Hüseyin Arca)



"Gönyeli Belediyesine ait olmayan araçlara akaryakıt alınmış, Belediye de ödemiş.

Sanki da Mida’yı yakaladılar.

Acil bir durumda Gönyeli Belediyesine ait olmayan bir araç sahibinden,

“ Benzinin ödenmesi şartıyla” bir iş talebinde bulunmuş olamazlar mı?

Hiçbir rapor, yargısız infaza hükmedemez.

Unutmayınız KKTC’de yargıçlar var.

Ben, mahkemeden dönen çok raporlar gördüm.

(Hüseyin Garip)

