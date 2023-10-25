SOSYAL MEDYANIN SESİ

Girne Alsancak yolu üzerinde Eziç kavşağındaki ışıklar tamir edilmeye başlandı! Bedeli 1 cana mal olduktan sonra! Peki şu saate kadar neden kimse sorumluluk almadı? Bu kadar ucuz işte insan hayatı, buralarda! Bu kadar hesapsız!

(Aysu Basri Akter)





Geçen yıl, bu ülkede, bir insan, trafik ışıklarına kırmızı kalp sticker yapıştırdı diye devlet tarafından cezalandırıldı !

Önceki gün ise Girne'de bozuk olan ve doğru çalışmayan trafik ışıklarının olduğu yerde gerçekleşen trafik kazasında bir insan hayatını kaybetti ! Evet sürücü hatası, aşırı sürat kabul edilebilir değildir fakat bu sabah o trafik ışıklarının hâlâ daha bozuk olduğu paylaşılıyor !

Hâlâ tamir edilmemiş !

Peki şimdi cezayı kime kesmeli ? !!!

Kaç kişi daha zarar görmeli ? !!!

(Turgut Alas)



Kıbrıslı Türklerin ‘Avrupalı’ gelişimini istemeyen bir siyasi dayatmayla karşı karşıyayız. Avrupa Birliği yurttaşı olmamız canlarını sıkıyor. Bunu unutturmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Eğitimi hedef aldılar en fazla… O nedenle tarikatlar çoğalıyor dört bir yanda… Kitaplar güncelleniyor, üzeri örtülerek… Uhrevi, kaderci, gerici bir noktaya sürükleniyor nesiller… Bilim, teknoloji, meslek, turizm liseleri yerine İlahiyat kolejlerinin temelleri atılıyor.

(Cenk Mutluyakalı)



REÇETE YOLSUZLUĞU KONUSU ÇOK ÖNEMLİDİR.

13.9.2023'te ortaya çıkan ve halen devam eden ilaç reçete yolsuzluğu soruşturmaları devam ediyor. Kıbrıs Türk Halkı arasında bir de bu tür yolsuzluk ortaya çıktı ve sanki gruplaşmış bir kısım eczacı ve doktor bu soruşturmaların odak noktası oldu. Bazı zanlılar bu işi iyilik için yaptıklarını söylediler. Bazı insanlar gazetelere yazdıkları ufak notlarda devletin bu olayları kovuşturmayı bırakmasını ve hatayı kendinde aramasını belirtiyorlar. Daha önceki şirketlerin batırılmasında, gerçekleri meydana çıkarmadı diye meclis ve hükümeti suçlayanlardan reçete olayına karışan akrabası olanlar şimdi aksini söylemeye başladılar ve serbest bırakılma için çare arıyorlar. Bu nedenle polise intikal eden bu konuda, kovuşturmanın durması için bir sürpriz bekliyorlar. Ama bu reçete olayı hem polis, hem yargı ve hem de hükümet için bir sınav olacaktır. Çünkü söylendiğine göre bu olayda devlet milyonlarca TL zarara uğratılmıştır. İyilik için yaptık diyenler, bu iyiliği kendi ceplerinden yapsalardı asıl o zaman iyilik yapmış olurlardı. Hâlbuki burada devlet zarara uğratılarak bir iyilik yapılmış olmaktadır ve bu iş hiç de etik olmayıp, savunulması bile mümkün değildir. Devlet hasta vatandaşlar için ve özellikle çaresi olmayan kronik hastalar için, parasızlık nedeniyle ilaç temin etmekte zorlanırken bu yolsuzlukların ortaya çıkması ibret vericidir. İyi ki de böyle bir istismar ortaya çıkmıştır. Zararın neresinden dönülürse kârdır misali, hiç olmazsa belki bundan sonra benzer yolsuzluklar sona erer. Bunun da başarılı olması için yargının, kanunlara göre ne gerekiyorsa yapacağına inanıyoruz. Halk vicdanı ancak bu şekilde yatıştırılabilir.

(Cemal Yetiş)



Harup fiyatı açıklandı ! Harup fiyatı fiyasko bir rakam açıklanması bir yana halen Binboğa bu alımı yapamıyor . Binboğa Maliyeden 25,000 milyon Tl ödemeyi serbest bırakmasını istiyor . Top Maliye Bakanı Berova’da

(Ali Sanatkar)

