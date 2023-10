SOSYAL MEDYANIN SESİ

Her mimari yapı bir ülkenin durumunu ve sahipleniş biçimini yansıtır. Eğer sizin elinizde camiden çok kilise varsa orası daha Hristiyandır... Mimarlık bir nevi bir hayvanın çişini yaparak alan belirlemesi gibi de adlandırılabilir. Nasıl ki İtalya ve daha pekçok ülkedeki kiliseleri ve diğer tarihi eserleriyle değerlendirip orası Hristiyandır diyebiliyorsak, aynı şekilde Uzak Doğudaki Budist Tapınaklar da oraya simge olarak yapışmışlardır... Berlin, Londra veya Paris'in göbeğinde eğer kiliseden çok cami bulunursa artık orası Hristiyan değildir. Aynı şekilde KKTC için de geçerlidir bu sembollerin yoğunluk durumu...! Bizim cami sayımız Rumların kilise sayısının yirmide biri bile değildir... O yüzden bu sembollerin miktarı politik gösterge olarak insanoğlunun psikolojik ve politik hafızasını şekillendirir. Bu sadece dini yapılarla ilişkili değildir. İngiliz döneminden kalan Lefkoşa'daki Mahkemeler ve Posta Binası gibi yapılar da politik hafızasının yerleşmesinde yardımcı ürünlerdir. Aynı şekilde mahallelerde bulunan ve hem tarih hem de İngiliz Kraliyet arması bulunan beton su çeşmeleri bile ben bir zamanlar buradaydım ve yine gelebilirim denen şeyin güç göstergesidir. Bir taraftan toplum faydasına olduğu halde bir taraftan da kontrolün bir zamanlar kimde olduğunun göstergesi olarak en az 200 yıl oradadırlar... Gelelim KKTC'deki kiliselere...! Bu kiliseler sayesinde Rum'lar ayin hakkı isteyip her yerde bu tapınma ritüellerini gerçekleştirebilmektedir! Bu sayede hafızalarında bulunan "buraları bizimdir" söyleminin daha bir yerleşmesine sebep olmakta ve perçinlenmektedir. Bu ayinler politikanın ta dibinde ve en önünde bulunan kilisenin önderliğinde gerçekleştirilmektedir... Unutmayalım ki daha yakın geçmişte Makarios bir dini figür olmaktan çıkıp cumhurbaşkanlığı yapmış bir Rum liderdi...! Sadece Lapta ve Alsancak bölgesinde 17 kilise ve 40 adet şapel vardır... Artık toplamdaki kilise ve şapel sayısını sen düşün...! Diğer taraftan Güney Kıbrıs'da dünya kadar şapel ve kilise olduğu halde neden burada ibadet için geldiklerini artık sorgulayın lütfen...! Umarım daha net anlatabildim...

Hey gidi Özcanhan

Kıbrıs Türk basınında yaprak dökümü mü? Sami Taşarkan’ın ardından Özcan Özcanhan da fani dünyadan göç etti. Daha geçen gün Özer Kanlı ile kulağını çınlatmıştık. Birkaç gün önce de müdavimi olduğu Sönmezliler Ocağı’nda sohbet etmiştik. Her zamanki gibi yine o isyankâr haliyle değerlendirmelerde bulunurdu.

KKTC’nin ilanında hastalığı ilerleyen ve yürümekte zorlanan Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün koluna girmiş, Ahmet Akar’la birlikte onu Meclisin basamaklarından genel kurul salonuna götürmüştü. TMT mensubu ve Mücahit olarak verdiği hizmetler yanında, gazeteci-yazar, futbolcu, hakem olarak hizmet veren Özcanhan’la uzun yıllar HALKIN SESİ gazetesinde birlikte çalıştık. İngilizce lisanı çok iyi olduğundan, yabancı basınla her zaman temas halinde idi. Bir ara kendisine Royter’in muhabirliğini zorla kabul ettirmiştim.

Bayrak Radyosu’nun kuruluş günlerinde İngilizce haberleri okuyan Özcanhan, haksızlığa gelmez, ses tonunu yükseltirdi. Futbol tarihimizin en sert hakemlerindendi ve düdüğü çaldı mı, oyun derhal dururdu. Enformasyon Dairesi’nde de uzun zaman hizmet veren Özcanhan arkadaşımızın inanılmaz kaybından dolayı sonsuz üzüntü içerisindeyiz.

Neydüğü belirsiz bir hayli insanı doldurdunuz bunun içine. Ama hiç ne alt yapıyı, ne üst yapıyı, ne sağlığı, ne da eğitimi planlamadınız. Şimdi da nüfus sayısı belliymiş ama söylemezmiş. Yakında hep beraber bokun içinde yüzeceyik. Geçtim trafiği artık markette ekmek alıp ödemek için bile sıra oluştu. Aferrin size geleceğe ışınlanıyor Kıbrıs Türk Devleti’niz

İCAT DEVLET: ABD Başkanı Joe Biden, elindeki kanıtlara göre bir katliam şeklinde gelişen hastane bombardımanını İsrail'in yapmadığını öne sürdü... İsrail'i ziyaret ederek soykırımcı Benjamin Netanyahu ile görüşen Biden'ın şu vurgusu da gündem oluşturdu: "Bir İsrail olmasaydı, bir tane icat etmek zorunda kalırdık." İsrail zaten icat edilmiş bir devlet!..

(Ahmet Tolgay)