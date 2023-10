SOSYAL MEDYANIN SESİ

Halkın bilgisi dışında yapılan görüşmeler yanlıştır, ne görüşüldüğünü bilmek halkımızın hakkıdır.

Federasyon kelimesinin geçtiği masaya oturmak bile hatadır.

İki devletli çözüm önerimizi karşı tarafın kabul etmesi halinde, oluşturulacak görüşme heyetleri masaya oturabilirler.

Masada BM temsilcisine veya gözlemcisine de gerek yoktur.

BM'in bizlere 60 yıl boyunca oynadığı oyunlar hatırlanmalı

Kaldı ki BM denen kuruluş tarafsız davranmıyor.

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilcisine iki devletli çözümü görüşmek dışında yetki verilmemeli, toplum değil halk olduğumuz dosta düşmana duyurulmalıdır.

(Arif Baykal)



İsrail sınıra yığınak yapmış. Kara hareketi yapacakmış. Yok bugün yok yarın.

Bence giremeyecek. Girmekten korkuyor.

Girerse oradaki savaş füze atmaya benzemez. Düşman dedikleri çökmüş binanın altından çıkacak saldıracak. Hamas gerilla savaşını çok iyi bilir. Sokak çatışmasında başarılıdır. İsrail bunu göze alacak mı? Zaten prestiji sarsıldı. İtibarı zedelendi.

Bence sünnetçi korkusu. Hamas saldırırken bunları düşündü, hesapladım tedbirini aldı.

Amerika’nın Vietnam bataklığına düştüğü gibi İsrail de Gazze bataklığına düşebilir.

(Hüseyin Cumaoğlu)



Çok yazık…

Trafik altyapısı yetersiz, özelde çalışanlar için mesai saatleri uyumsuz. Tam bir keşmekeş.

Sırf bu yüzden öğlenden sonra çocuğunu okula götürmeyenler var.

Okulda kalsın yiyeceğini hallederim diyorum, okul yönetimi öğlen çocukların okulda başıboş kalması güvenli değil diyor.

İyide okul sınırları içerisinde neden başıboş kalsınki, tam gün eğitimi düşünenler neden öğlen arası için tedbir almaz.

(Kerem Eran)



İnsanın başına ne gelirse ya meraktan ya meraktanmış.

Benim merak ettiğim,

Üçlü kararname ile atanmışları,

Fasıllar, Temsilciler Meclisi, Türk Cemaat Meclisi, Geçici Türk Yönetimi, Türk Yönetimi, Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi zamanında yürürlüğe girip, yürürlükten kaldırılan yasalardan en az beşini istesek,

kaçı sınavı geçer?

(Hüseyin Garip)



Tarihi ziyareti PR kazasına kurban verdik

...Aliyev’in Tatar ile görüşmesi, üst düzey bir görüşmeydi… Bunları konuşmamız gerekirken gidenlerin kimliği ve sayısını konuşuyoruz. Tam bir organizasyon faciası! Dolayısıyla bu sorgulamaları yapan vatandaşı ben şahsen eleştiremem!… Organizasyonu yapanlar her şeye dikkat etmeli, iyi planlama yapmalı ve odağın bu tarihi görüşme olması sağlanmalıydı. Ama beceremedik yine! Tarihi bir ziyareti Bakü’ye yapılmış bir turistik gezi havasına soktuk maalesef!

(Aytuğ Türkkan)



Yıllardır söylerim Gönyeli’ye bir Karakol yapılması elzemdir. Yoksa hepimizin her an başı yanabilir.

(Emirali Tatlıdil)



Son günlerde UBP’li bakanlar DAÜ ile ilgili açıklamalar yapıyorlar. Kurumun çok ciddi mali sıkıntı yaşadığı doğru. Bunda gerekli önlemleri zamanında almayan DAÜ yöneticilerinin ve tabii ki DAÜ yöneticilerini seçen ve bu süreç içerisinde gerekenin yapılmasını sağlamak yerine sessiz kalmayı tercih eden DAÜ çalışanlarının da payı büyük. Ama siyasiler sütten çıkmış ak kaşık değiller. Ülkedeki eğitim kalitesini düşüren, eğitimi “ucuzlatan” ve kaliteli eğitim vermeye çalışan DAÜ’yü rekabet edemez hale getiren siyasettir. Konuşurken biraz dikkat!

(Hasan Ulaş Altıok)