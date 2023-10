SOSYAL MEDYANIN SESİ

Bir yetkili de çıkıp şu Long Beach Bölgesindeki (gelişmişliğin en ilkel halini yansıtan) elektrik sorununun nedenini anlatsa da biz de bilsek, görevini kim eksik yaptı da vatandaş olarak tonlarca parasını ödediğimiz bu elektrik kesintilerini neden yaşadığımızı öğrensek!

Her gün kesilir mi? Evet her gün !

Akşam 2 kez sabah 9 itibarıyle yine kesik!

Kimin mi umurunda?

Sadece elektriği kesik olanın.

Nasıl teselli oluyoruz. Çok şükür başımızda bombalar patlamıyor..

Şimdilik tabii..

(Emine Sütçü)



BM den gelen karara bakın "Çocuklara ulaşmak için ateş kes"çağrısı yapıyor.

Allahın karagözleri,şarlatanları,palyaçcoları sizi. Ateşkes yapın çocukları alsınlarmış. Alsanız ne yazar, bedeni sizde ruhu ve hafızası Gazze’de kalmayacak mı? Anası, babası ,kardeşi yanında yağmur gibi yağan bombalar altında can verdiğine şahit olmuş çocuklara bu saatten sonra ne faydanız olur?

İnsan öfkesini yenemiyor vallahi

(Hüseyin Cumaoğlu)





Olumsuz hava şartlarından dolayı yağmur altında hiç düşünmeden "Halkımıza" hizmet verebilmek için varını, yoğunu ortaya koyan tüm Girne Belediyesi/Belpaz Yatrım Ltd emekçilerine ne kadar teşekkür etsek azdır.

(Özcan Saygı)



Gene Katakulliye geldik

Üniversite, hatta yüksek lisanslı toplum oranında Avrupa’da birinci sırada olan KKTC halkı, bu entellektüel duruşunu;

İki yılda bir düzenlenen demokrasi şölenleriyle, şeçip meclise ve saraya gönderdiği kaliteli siyasetçiler sayesinde defalarca ispatladı..

Ancak bu müstesna toplum son günlerde katakulliye geldi..

Neden mi?

Polisin doktorlara taktiği kelepçeyi sorgulamaktan, polisin ve savcılığın tozlu raflarda beklettiği, jet krizi gibi onlarca kaliteli siyasetçinin yolsuzluk dosyalarını sorgulayamaz hale geldi..

Bu seçkin, üstün ırka yapılanlar, Afrika’daki bir kabileye bile yapılmaz..

Yazıkk ..bu toplum bunu hakketmiyor..

(Ediz Uzun)



Resmen rezillik öğlen arası otobüsler çocukları evlerine bırakmadı sebebi bakanlık emir vermiş 15.30 bırakılacakmış. Allahınızı severseniz çıkın İskele Deniz Plaza tarafına rezilliği görün ilkokul ortaokul lise öğrencileri yol kenarında otostop çeker resmen tehlike birinin çocuğuna bir şey olsa kim hesap verecek ayıptır ya gerçekten resmen çocuklarla dalga geçersiniz yazıklar olsun sizin yapacağınız işe de düzene de yönetemiyorsanız istifa edip gideceksiniz bu halk sizi o koltuğa hizmet için koydu çocuklarımıza çile çektirin diye değil ayıp nedir bilir misiniz acaba nerede .

(Tayfun Köksal)