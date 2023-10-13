SOSYAL MEDYANIN SESİ

KKTC’de sporcuların tebrik ve kabulü
Birçok alanda/branşta sporcular bireysel gayretleri veya kulüplerinin/federasyonlarının duyurduğu yardım kampanyaları sonucu ile yurt dışına gitmekte büyük organizasyonlarda mücadele etmekte önemli başarılar elde etmektedir.
KKTC’de resmi makamlar, bakanlar falan filan yani bu sporcuları “açtıkları KKTC” bayrakları ile ölçüp değerlendiriyor, makamında kabul bile edip kutluyor, tebrik ediyor hatta ödüllendiriyor.
KKTC bayrağı açmayanlara ise bu ülkenin insan değil gibi davranılıyor!
Bravo
(Ahmet Özsoy)
Girne Limanı’nın zemini iyi miydi kötü müydü uygundu değildi konusundan çok merak ettiğim:
1- Biteceği zamandan çok sonra biten bu projeye şimdiye kadar ne kadar para ödendi?
2- İktidar partisi vekili bu ihaleyi nasıl aldı?
Varsa bunlarla ilgili söyleyeceğiniz bir şey dinleyelim.
Gerisine karnımız tok
(Aral Moral)
DigiTürk'ü para ödeyebilmek için saatlerdir arıyorum. Üstünde bir kaset, bekle babam bekle, kaset 3 kez dönüyor sonra ses kesiliyor ve cevap yok.
Yaklaşık 20 yıldır aboneyim vallahi düzgün alternatifi olsa şu anda vazgeçecem. Yahu bu ülkede hiçbir şey düzgün çalışmaz mı, anasını satayım
(Ufuk Çağa)
Bir gülüşü var kelebek görse ömrü uzar ..
Tabiki Erhan Beyden bahsediyorum..
Yine bombayı benden duyun Karpaz halkı..
Çok kıymetli Sayın bakanımız Erhan Arikli bey güzel bir torpil ile hatta süper bir torpil ile Dipkarpaz Posta şubesine münhal olmadan sınav yapılmadan bir telefon ile Gelincik köyü sakinlerinden bir vatandaşımızı Postahane Memuru olarak işe almıştır ..
Peki Erhan bey tek bir sorum olacak (hesap sormak bizim haddimize değil)
Neden Gelincik köyü?
Dipkarpaz'da nice üniversite mezunu işsiz gençler varken Gelincik köyünden böyle bir torpil yaptınız?
Yeni Erenköy'de de Posta Şubesi var bu vatandaşı buraya alabilirdiniz Dipkarpaz'a da bakın tekrar söyleyeceğim yine torpilli de olsa benim köyümün gençlerinden birini almadınız??
Yanlış konuşmuş olduysam affola
Sizden bu yazılanlara karşılık kesin net bir cevap bekliyorum...
Şimdiden okurken bana edeceğiniz küfürler için teşekkürler
(Suat Bayramoğlu)
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