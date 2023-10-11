SOSYAL MEDYANIN SESİ

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Şimdi dünya İsrail haklı diyor.

Bence de haklı. Saldırıya uğradı. Ve saldırma hakkı kazandı. Yani "Oh olsun Filistine aklıyla dursa" diyeceğiz de diyemiyoruz.

Demek ki İsrail hiç de güçlü değilmiş. Gizli haber alma örgütü Mosad da hiçbir şeymiş.

İnanmışsanız bu yazıyı okumaya devam etmeyin.

Bunca hazırlık bunca planlama bunca hareket ve Mosad habersiz. Leblebi mi attıkları. Hava sahasının savunması o meşhur demir perdeye ne oldu.

Yıllardır Filistin halkının başını taşla ezen çoluk çocuk demeden öldürenler şimdi haklı durumda.

Dün dündü bugün bugündür mantığı.

Dünyayı yöneten algı operasyonlarının. Bu algı da çok güzel planlanmış ve uyarlanmıstır.

Olan sivil halka ve özellikle çocuklara oluyor. Biz sadece bu tiyatronun sahne seyircileriyiz.Tıbkı 11 yıl bizim maruz kaldığımız zulüm gibi.

(Hüseyin Cumaoğlu)



Filistin İsrail Savaşının hatırlattığı Savaş ve Mücahit Puanı!

Sabah ekmek fırınına gittim. Hiç ekmek kokusu insana Savaşı mı hatırlatır!

20 Temmuz-15 Ağustos 1974 tarihlerinde 25 güncük ve sekiz yaşın gereği, sadece Gazimağusa Akkule'de Kum torbası doldurabildim. Sabah gün ağarırken çay kazanına su taşıdım. Ateşkes günleri Sultan Kıraner Amcamın evinde kaldığımız için Lozan Palas Sinemasının arkasındaki sokak da olan rahmetlik Ekmekci Derviş Dayımızın fırınında kardeşlerim Koralp ve Hasanla Kıranerle ayak işleri yaptık...

Eh biz de kendi çapımızda “Mücahit” olduk yani!

Benim gibi Savaşın dehşetini, ölüm korkusunu, çocuk yaşta hissetmiş, ölüme tanıklık etmiş olanlar için en güzel Puan; Yaşamaktır.

Geldiğimiz günlere bakınca;

Özgürlük için büyük bedeller ödeyen Kıbrıs Türkleri çok daha adil ve huzur içinde yaşanacak bir hayatı hak ediyor aslında...

Bence bu Mücahit Halkın mücadelesinin karşılığı, "Puan" değil,sadece tükenmeyen "Saygı" olmalıydı.

(Eralp Şerifoğlu)







İsrail'in ekmeğine yağ sürmek:

Hamas açıklama yaptı, İsrailli rehineleri kamuoyu önünde teker teker öldürecekmiş!.. Dünyadan alkış alacaklarını mı sanırlar?.. Savaş böyle mi olur?.. Böyle mi kazanılır?.. İsrail'n ekmeğine yağ sürmek akıl kârı mı?.. Gerçek askerler böyle işler yapmaz...

(Ahmet Tolgay)





Nihayet yeni terminal binasını gördüm.. Annemi yolcu ettikten sonra biraz gezdim.. Temiz düzenli geniş kapasiteli.. Ancak giden yolcuyu yolcu eden ve terminal binasını bilemeyen deli tavuk gibi dönüyor oraya mi gitsem buraya mi gitsem.. Bu yönde şikayetleri duydum ve bizzatihi yaşadım.. Sanırım danışmanlık ofisleri daha iyi çalışabilir.. bilgilendirme kısmında sıkıntı olduğu açık ..Onun dışında fena değil yahu. .İhtişamlı giriş yapılıyor önceki ile kıyaslanamaz bile.. Hayırlı uğurlu olsun diyelim..

(Bala Kayadelen)





Ortadoğu kaynıyor. KKTC'nin toprakları yağma Hasan'ın böreği gibi satılıp özellikle İskele bölgesinde birkaç emlak şirketi paracıkları desteklerken geleceği göremeyen bizim büyük siyasiler andilla koyup bakıyor. Bakarken Sonsuza kadar yaşatacağız dedikleri KKTC'nin suyu çıkmış gibi yeni devlet kuracağız diyor. Peki yeni devlette de ihale mafyaları, yandaş ve bizimkilerin istihdamı da devam edecek mi? Kamu dediğimiz başıboş alanda at koşturanlar yine olacak mı? Olacaksa ben almayayım kalsın.

(Taner Ulutaş)

