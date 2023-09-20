SOSYAL MEDYANIN SESİ

Son 2 aydır dövizde tık yok. Bu yapılan zamların sebebi ne? Topladığınız paralarla yaptığınız birşey de yok. Gerçekten ne yapıyorsunuz topladığınız paraları? Ülkede bitirilmesi ve yapılması gereken çok iş var ama siz sadece konuşuyorsunuz. Biraz azaltın yemeyi ve yedirmeyi de kalıcı birşeyler yapın bu ülkeye. Hep babadan, anadan alarak yapılmaz bu işler. 40 yaşına gelmişiz, sizin yüzünüzden anamızdan süt içer, babamızdan harçlık alırız hale. Ayıptır, utanın biraz.

Not: Bu arada Muhalefeti gören veya duyan var mı? Birileri üzerlerine ölü toprağı serpiş gibi tık yok.

(Aykut Aksu)



Memkeketin hali,disiplinsiz, yalancı, görgüsüz ve haylaz bir çocuktan el aman çeken komşularının yanısıra anne ve babasının da şikayetçi olması gibi birşey.!!

(Kubilay Merttuna)



Eğitim ve Öğretim

Sevgili Gençlerimiz ve Değerli Öğretmenlerimiz yeni bir Eğitim ve Öğretim Yılına başlıyor.

Tümüne çok zor da olsa! sağlıksız ve can güvenliklerinin dahi olmadığı bu zor şartlarda özveri ve fedakarlıkla başarılı ve mutlu olacakları bir yıl dilerim.

Ülkem de sürekli artan döviz, cehalet, yobazlık, rüşvet, vergi hırsızlığı, uyuşturucu ve şiddet gibi ahlaksızlıkların yanına bir de bazı kesimlerin Öğretmen düşmanlığı eklendi!

Öğretmenden zarar gelmeyeceğini bildiği için hakaret etmek çok kolay birileri için.

Öneri yok! Sorun çözmek yok ! Ne var ? Öğretmene Hakaret ve aşağılama var!

Tam bir Cahil gücü.

Güçlüye tek laf yok ama. Sorumlulara eleştiri hak getire…

Sahte Panço Villalar sizi..

Bir daha yazayım:

Tam Gün Eğitim mi?

Öğrencisine su bile içiremeyen!

Öğrencisi sabah okula aç gelen!

Cebinde harçlığı olmadığı için derslere öğleye kadar aç giren!

Öğrencisi aç,okuldan sonra karın tokluğuna, gece geç saatlere kadar çalışmak zorunda kalan!

Aile içi Şiddete maruz kalan ,” Öğrenci ve öğretmeni tehditi görmezden gelen!

Tuvalet kağıdından, sınav kağıdına , sabundan peçeteye kadar olan ihtiyaçları öğretmeni velilerden dilendirip alınan parayla karşılayan!

Öğrencisi 50 yıldır asfaltta ve çakıl taşlarının üzerinde spor yapan!

Öğrencisi Oynasın diye okula top bile yollayamayan!

Okul aile birlikleri sayesinde klima,

bilgisayar,müzik aleti,kıyafet ve benzeri ihtiyaçları karşılanmaya çalışılan!

Sosyal kültürel sportif faaliyetler için tek kuruş katkı koymayan!

(Eralp Şerifoğlu)



Yazı yorum

Hani bangır bangır Rum komşular bizden alış veriş yapıyor diye bağırıyor ya hükümetleri esnafı.

Takye yapıyorlar inanmayın

Onların bıraktığı paranın kat kat fazlasını biz geri ödüyoruz.

Hem de çarşı pazar gezmeden. Elektrik satıyorlar bize.Ayda 300 milyon 400 milyon geri gidiyor.

(Hüseyin Cumaoğlu)



Yobaz, cahil ,sorgulamayan, hurafelerle hareket eden, sözde cinci hocalara, tarikatlara boyun eğen bir toplum oluşturmayı amaçlayan zihniyet!! Halen bu kitaplarda hiçbir sorun yok mu diyorsunuz!!! Şeriata yobazlığa karşı ayaklanmazsak daha da karanlık günler bizi bekler!

(Hamit Sakallı)



Yazılanlar gerçekse eğer (ki, gerçek olduğuna inandığım için paylaşıyorum) bu nasıl bir idare.

Bu, göz göre göre hoyratlığa;

Muhalefetten ses çıkmıyorsa?

Bu ahaliden hala ses çıkmıyorsa?

Denetleme makamları hareket etmiyorsa?

Pardon gancelli!

(Ülker Fahri)

