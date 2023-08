SOSYAL MEDYANIN SESİ

HASRET KALACAĞIZ : Yerel bir gazetede bu gün, et, balık fiyatlarının çok yükseldiği haberi dikkatimi çekti. Et 350-400,balık ,en ucuzu voppa 150 Tl. Tavuk da nasibini almış. Vee, tahminlere göre yıl sonuna çok daha fahiş fiyatlar görüleceği endişesi var. sORUYORUM, aCABA, SEBZE, MEYVE VE DİĞER GIDA MADDELERİNİN FİYATLARI SABİT Mİ KALACAK ? Mangal alemleri hayal olacak. Parası olan yiyecek, olmayan bakı kalacak. Kötü gidişat durdurulabilir mi , KİM durduracak ? Kimecikler. Pahalılık daha da tırmanacak. Kasaplar, kebapcılar, hayvan besiciler...hep endişeli şikayetci. Maliyetler ve eriyen TL - düşen alım gücü, dha kötü günlerin habercisi. Halkı, nasıl yaşadığını, yaşamaya çalıştığını düşünen hükümet var mı ? Yatırım projeleri para yok diye yarıda kalıyorken, nasıl oluyor da "külliye" içimmilyonlar bulunabiliyor, harcanıyor ? Ben bilmem. Bilenler açıklasın da halkı, tüketiciyi rahatlatsın.

Hani sık kullanan bir fıkra-deyim var. Ekmek bulamayanlar, bir ülkede, yakınırken , en üst düzeydeki yetkili, "pasta yesinler" demiş.

(Özcan Özcanhan)



Sn. Avcı haklı.... Bir de yüklü ağır vasıtaları Güneyde olduğu gibi tartıp, tartı fişi kontrolu yapıp DİNGİL başı 8 tonu(Güneyde 7.5 ton) geçmemeli sağlanmalıdır. Yağ, YAKIT damlatan aşırı yüklü araçlar yolları mahveder, egzost arızalılar yangına ve hava kirliliğine sebep olurken, ara emri verilip görüşülmeyen davalar da işi durdurur, can mal gider, genel kamu MENFAATİNE zarar verilir... Karayolları emirname lerine uyulmalı, gerekirse yenileri yayınlanmalı, pgm de denetlemelidir.

Anayollarda ki reklamların birçoğu gayrı yasaldır, Karayolları İSTİMLAK sınırları içine reklam izini vermek, harf, rakam, yazı normlarına uymamak, yoldan mesafe, kavşaktan mesafe,iki reklam arası mesafe, Karayolları LEVHALARI dan mesafelere uymamak, şev dibi ile üzeri arasına monte yasaktır...! İzni veren BELEDİYELER titiz olmalı, pgm de denetlemelidir. Önceden Karayolları sökmeye başlamış ve ara emri ile durdurulmuş tu! Su hatları beton ları, havalıklarına Çelik otokorkuluk çakılırdı, o da durdu ve tehlike devam eder.

(Hasan Nihat Erduran)



Ünal Bey, Makarios Bey, Tatar Bey, Derviş Bey, Talat Bey, Akıncı Bey, Hasan Bey, Tufan Bey, Hristofyas Bey, BM Beyleri, Zart Bey ve Zurt Bey bizleri HEP KORUYACAKLAR... ELAM ve AŞIRI SAĞCILAR göçmenlerin olduğu bir bölgeye saldırıp altüst ettiler... Tabii ki durdurmakta emniyet güçleri geç kaldılar... Yani anlayacağınız bunlar bizim başımıza da gelebilir... Dünya çok karıştı artık... Muhtemelen BM de AKEL de protesto edecekler... Peki ya ötesi... Kem küm ve edebiyat...

Bu olaylar GÜNEY KIBRIS'da oluyor... Edebiyat bitti... Alın size gerçekler... Dünya'da heryer KARIŞTI... Ve daha çok karıştırılacak..!

(Aytaç Ali Baklacı)



YAPAY ZEKÂ ENDİŞESİ: Yapay zekâdaki hızlı ilerleme endişe yaratmaya başladı... Yaşayanlar görecek bu yapay zekânın insanlara neler yapacağını... Tam bir Frankestein sendromu..

(Ahmet Tolgay)



Sosyal medya arkadaşlarımdan ricamdır.

Alıştığım gündemin dışına çıkmamak için lütfen Esrar,eroini,darp,cinayet,tecavüz,insan kaçakçılığı sahte kimlik haberlerinden beni lütfen haberdar edin

(Hüseyin Cumaoğlu)