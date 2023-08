SOSYAL MEDYANIN SESİ

Hırsızlık evet suç..1 kilo et almış çalıştığı yerden..polise verilmiş adamı gözaltına almışlar..boy boy fotoğraflar azılı suçlunun her yerde var yani! İşten çıkarsaydın be adam..1 kilo et için polis aranıp böyle rezil mi olunur..evet sen oldun..utanmadın o şikayeti ederken..fena çuvalladı insanlığın..pes!!!

(Bala Kayadelen)



Köy Muhtarı

En küçük yerleşim biriminin sorumlusu.

Devleti temsil eden,devletin yasa ve kanunlar çerçevesinde görev yapan kişi.

Bununla bitse neyse,atama görevlendirme,vekaleten olsa amenna.

O köyün halkı tarafından seçimle bu göreve gelmiş kişi.

Köyüne hizmet etmeye çalışan muhtar yetkililere ulasamamaktan artık usanmış bıkmış sosyal medyadan sesleniyor "BAKAN,müdür müsteşar sizi aramaktan yoruldum bir kez olsun cevap vermediniz ,dönmediniz"diye feryad ediyor.

Şimdi bu halkın en kısa yoldan ulaştığı yetkili kişisi olan muhtar sorunları çözmek için haftalarca bir üst makama ulaşamazsa suçlu kim?

Rahmetli eski muhtarımız Turgut Sunalp aklıma geldi şimdi.

Turgut amca BAKAN ile görüşmek için saatlerce beklemiş ve görüşememiş.Bakan sekreterine"Sayın bakana söyle köye gelirse benimle görüşmesi imkansızdır desteban ile görüşsün"

Nitekim bakan köye gelmiş ve muhtar bakan ile görüsmemiş.

Kim haklı?

(Hüseyin Cumaoğlu)



BİZİM DÜZEN: Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul; ülkemizde "yabancı" olarak ev sahibi olanların da kaçak işlere başladığını söyledi.. Bizim bozuk düzene uymakta hiç gecikmediler vesselam..

(Ahmet Tolgay)



Yunanistan kadın voleybol takımı antrenörü Yunus Öcal. Panathinaikos basketbol takımı coachı da bir Türk: Ergin Ataman. Türkiye futbol ve basketbol liglerinde oynayan ve benim bir kalemde saydığım 10 dan fazla Yunanlı sporcu var. Tuŕkiyeden de Egenin karşı kıyısında oynayan sporcu mutlaka vardır.

Belli ki iki ülke arasında sportif anlamda sorun yok.

Darısı diğer konuların başına...

(Bülent Dizdarlı)