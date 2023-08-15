SOSYAL MEDYANIN SESİ

Özer Komando kardeşimin, benim adımı koyduğu, biricik oğlu, Londradan geldi. Bana, mutlulukların mutluluğunu yaşattı. Sağ olsun var olsun. Tatile geldi. Beğenmedi. Trafikten, çevre pisliğinden, karşılaştığı düzensizlikten hoşnutsuzluğunu dile getirdi. Şaşkınlığını gizlemedi. " Bu kadar yabancı, siyahi, Rus, İsrailli, Pakistanlı, Hintli, Arap ne arıyor buralarda.." diye sordu. Ne deyim; Üniversitelerimizde öğrencidirler, turisttirler, yatırımcıdır..." deyiverdim., çekinerek.

(Özcan Özcanhan)



Bu 'düzen' gerçekten değişsin istiyor muyuz acaba?

Maaşları günü gününe ödersen bu düzende…

Terfileri açarsan…

Arsa, arazi dağıtırsan…

“Senin iş tamamdır” dersen, “halledeceğiz” siyasetiyle!

Teşvik, ihale, kredi işlerini iyi ayarlar; hatırlı sermayeyi beslersen…

Bir parmak bal çalarsan bağıranın ağzına…

Birkaç muhalifi de korkutursan, “işsiz kalırsın” tehdidiyle, davayla, hapisle…

Uluslararası toplum dışına sürüklenmiş bu arka bahçede, her türlü kirli işi yürütmek ve rant için epeyce alan var zaten…

Kara para, kumar, bahis, uyuşturucu ile kabaran bir zenginlik de unutulmasın...

Öylece gidiyor...

“İstesek de değiştiremeyiz” yılgınlığı ile “kim gelirse gelsin fark etmeyecek” umutsuzluğu yan yana yürüyor.

(Cenk Mutluyakalı)



Hepimiz ülkemizin refah ve huzur içinde olmasını isteriz. Refah ve huzur sadece ülkede dolaşan para ile değil yaşanılan ülkenin insan yapısı ile alt yapı olanakları ile sağlanır. Bugün halkın bir kısmı sadece ekonomik getirilere bakarak ülkenin durumunu değerlendirmiş olsa da önemli bir bölümü sosyal ve yapısal dokuya bağlı olarak büyük bir huzursuzluk yaşamaktadır.

Bu nedeneledir ki ülkede yaşanmakta olanları sadece etrafta görülen ekonomik canlılığa bağlamamak gerekir.

Bağlamamak gerekir çünkü bu canlılığın kaynağı yurt dışından ve güneyden gelenlerin bıraktıkları olduğu kadar , bu canlılığın yaratılmasını sağlayan ekonomik birimlerde çalışanların emeğidir.

Canlılığın kaynağı ülkemizdeki ekonomiye önemli bir katkı yaparken bunun kaçta kaçının kayıt altına alınabildiği de önemlidir.

Bugün görmekte olduğumuz özel sektördeki canlılığın devamlılığı kayıt içinde veya dışında olan yurt dışından gelen iş gücüdür.

İlk başta bakılığında bu işgücünün ekonomiye sağladığı önemli katkılar olsa da yerel nüfusun alım gücünde önemli bir gerilme vardır.

Kayıt dışı iş gücü üzerine kurulu bir ekonomik yapının duraklamaya girmesi halinde bu kayıt dışındaki işgücünün ülkede parasız kaldığı bir ortamın varlığı düşünüldüğünde yaratılabilecek sosyal kaosun ülkeyi yaşanamayacak duruma getirebileceğini de düşünmek gerekir.

Bu nedenle ekonomik hayatın gelişmesi ve halkımızın daha da refah bir seviyeye gelmesi arzu edilirken, bunun yaratılmasını sağlayan kayıt dışı iş gücünün kayıt dışında olmaları dolayısı ile güvenceleri olmadığından bu durumun krizlerde yaratabileceği kaosu da iyi hesap etmek gerekir.

Bunu yazmak ihtiyacı duymama sebep ülkede gittikçe artan farkındalıksızlıktır. Bu farkında olmama hali gelecekte huzur ortamımızı önemli bir şekilde bozabilir.

(Derviş Kemal Deniz)

