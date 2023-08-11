SOSYAL MEDYANIN SESİ

Doğup büyüdüğüm ve çok sevdiğim güzel ülkem maalesef eskisi gibi değil, her geçen gün daha da kötüye gidiyor.

(Behiç Göksan)



Yeni meslek EYYAM bir makamda kalabilmek ve daha yüksek bir makama gelebilmek için yapılan riyakârlıkların bütünüdür. Eyyamcı haklı bile olsa her ahvalde alttan almayı tercih eder. Üstlerine devamlı iltifat eder hak edene de değil de o makamda kalmak içi hak etmeyene değer verir

(Turan Altay)



Bir ülkenin parasının değeri sürekli düşüyorsa,

O ülkede ya çok tembel insan vardır,

Ya da çok hırsız.

(Hasan Karas)



Bir karış toprak vermeyiz diye diye ada yarısını parça parça satıyorlar! Yakında ne birleştirecek ne de tanıtacak bir karış toprak bulamayacağız!

(Mete Hatay)



İskele artık bildiğimiz İskele değil. Sağımız yabancı, solumuz yabancı. Markette bir yerli gördüğümüz zaman sevinir olduk. Sabah 6 da sahilde rugan ayakkabısı ile oturan mı istersiniz, geceden kalma önünde viski şişesi ile gözleri kan çanağı bakanı mı istersiniz… rusu, arabı, çorabı misali hal aldık. bir yerin gelişmesi demek rant uğruna gökdelenler dikerek olmaz… ne yolu, ne alt yapısı, ne okulu artık kaldırmıyor. satın efendiler satın, yeyin efendiler yeyin! Güvenlik ne demek acaba? Biz mi yanlış biliyoruz. Bu günler iyi günlerimiz maalesef

(Yeliz Akıntuğ)



Şimdi insanımız neye inanacak neye inanmayacak şaşırdı.

Rusya KKTC’de konsolosluk hizmeti verecekmiş.

BİZİ TANIMAYACAK.

Bir apartman dairesine Rum tarafından bir memur gelecek buradaki Rusların evraklarını halledecek.

Nede olsa Rusyanın yarısı burda.

(Hüseyin Cumaoğlu)



Tarihi bir fırsat kaçırdık, Ercan Havaalanı’nı Birleşmiş Milletler yönetimine vermeyerek...

Kendi ayaklarımız üzerinde durabileceğimiz bir turizm gelirine sahip olacaktık o zaman...

Dünyanın dört bir yanından, yüzden fazla havayolu şirketi turist taşıyacaktı.

Çehresi değişecekti memleketin…

"Egemenlik" dediler ve Türkiye'den yandaş bir sermayeye verdiler!

Üzerinden para ödüyor, kazanmıyor, ihtişamla övünüyoruz.

Şirket kazanıyor.

Kıbrıs'ın kuzeyindeki illegal yapıyı rant kapısına dönüştürdüler.

Sahtekarlık, korsanlık, yasa dışılık, hilekarlık adına ne ararsan var buralarda…

Yağma giderek büyüyor ve birkaç şirket ada yarısını bölüşüyor.

Bu bataklığı kurutmanın yolu dünyaya katılmaktır; gerçek bir barış ve bağımsızlıkla…

O yol öyle ya da böyle yürünecek.

Başka çaresi yok.

(Cenk Mutluyakalı)

